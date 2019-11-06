GYS'ye 13 bin kişi girdi ama, Anadolu Üniversitesi soruları açıklamadı

Diyanet İşleri Başkanlığınca personele yönelik Görevde yükselme (Şube Müdürlüğü, Şef, Din Hizmetleri Uzmanı) ile Murakıplık ve Vaizlik sınavı, 2 Kasım 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesine yaptırılmıştır. Sınav uygulaması ve sorulara itirazlar için Başlangıç Tarihi: 04/11/2019 Bitiş Tarihi: 08/11/2019 olarak belirlenmiş, ancak sınav soruları ilan edilmemiş adayların erişimine de açılmamıştır.

Sınavları yapan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında protokol yapıldığı ve sınav sorularının açıklanamayacağı ifade edilerek sürecin bu şekilde tamamlanacağı ifade edilmiştir.

Sorulan sorulara "Söz konusu sınavla ilgili Başkanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca sınav soruları yayımlanamayacaktır. Sorularla ilgili itirazlarda soru metninin veya şıklarının tamamının yer alması gerekli olmayıp sorunun ilgili olduğu konu ve itiraz noktasının belirtilmesi halinde itiraz değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için sınav duyurusunda ilan edilen tarihlerde ve belirtilen itiraz usulü takip edilerek Anadolu Üniversitesine yapılması gerekmektedir." şeklinde cevap verilmektedir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Şube müdürlüğü 5 bin 270, din hizmetleri uzmanlığı 2 bin 459, vaizlik bin 41, murakıplık 3 bin 193 ve şeflik için 762 kişi olmak üzere toplam 13 bin 175 personel ön başvuru yapmıştır.

Bu kadar insanın merakla beklediği bir sınavın sorularının, itirazların yapılabilmesi için, şeffaf bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Diyanet personelinin görevde yükselmeye dair paylaşımlarını görmek ve katılmak için tıklayınız.