Cirit: '16 devlet kurmamızı adalet anlayışımıza borçluyuz'
|06 Kasım 2019 19:03
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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Türk milleti olarak imparatorluk düzeyinde 16 devlet kurmuş olmamızı, temelimizdeki adalet anlayışımıza borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Adalet Akademisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargıtay Başkanı İsmail Cirit, Akademinin düzenlediği "Çarşamba Söyleşileri"ne katıldı.
Cirit, "Adalet Bilinci" konulu söyleşide, 24'üncü dönem hakim ve savcı adayları, avukatlık mesleğinden geçen 9'uncu dönem adli yargı hakim ve savcı adayları ile bir araya geldi.
Türk hukuk sisteminin köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirten Cirit, adil bir hukuk sisteminin tesisi için hakim ve savcıların sadece vicdanlarından emir almaları gerektiğini vurguladı.
Cirit, "Türk milleti olarak imparatorluk düzeyinde 16 devlet kurmuş olmamızı, temelimizdeki adalet anlayışımıza borçluyuz." ifadelerini kullandı.
Kitap okumanın önemine de değinen Cirit, "Ne kadar çok okursanız o kadar çok öz güven kazanırsınız. Öz güven de her konuda ve her sahada kendinizi ifade etme kabiliyeti getirir. Onun için çok okumak ve bilgi biriktirmek lazım" sözleriyle bilgili olmanın her anlamda güçlü olmanın da koşullarının başında geldiğinin altını çizdi.
Mesleki tecrübelerini ve anılarını da paylaşan Cirit, şunları kaydetti:
"Biz mesleğe başladığımız yıllarda, küçük yerlerde bir ya da iki hakim ile hizmet veriyorduk ancak bugün mevcut hakim savcı sayısı 21 bin civarında ve bu sayı önümüzdeki süreçte 25 bine ulaşacak."
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