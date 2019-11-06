1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ukrayna sınırlarında 7 Türk vatandaşı yakalandı

Ukrayna'da ülkenin farklı bölgelerinde sınırı yasadışı yollarla geçmek istediği ilerisi sürülen 7 Türk vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.
 06 Kasım 2019 19:11
Yazdır
Ukrayna sınırlarında 7 Türk vatandaşı yakalandı

Ukrayna'da ülkenin farklı bölgelerinde sınırı yasadışı yollarla geçmek istediği ilerisi sürülen 7 Türk vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Gruşiv sınır muhafızları tarafından değerlendirilen istihbarat üzerine Nemirov Bölgesi'nde durdurulan araçta bulunan şahısların Türk vatandaşı oldukları anlaşıldı. Şahısların sınır bölgesine doğru yol aldıkları ve sınırı yasadışı yollarla geçmek istemelerinin anlaşılması üzerine gözaltına alındıkları bildirildi.

Öte yandan Ambukiv sınır muhafızlarınca yapılan operasyonda, Polonya sınırına yakın bir yerde güvenlik güçlerine ait köpek yardımıyla yakalanan şahısların, sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalıştıkları ve Türk vatandaşı oldukları belirtildi.

Lviv Havaalanında ise Polonya'nın başkenti Varşova'ya uçmaya hazırlanan anne ile oğlun pasaportlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine evraklarına el konularak gözaltına alındığı ve bu şahısların da Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Anne ve oğlu, Ukrayna Ceza Kanunu'nun 358. maddesine muhalefet etmekten işlem yapıldığı bildirildi. Böylelikle Ukrayna'nın farklı bölgelerinde yakalanan Türk vatandaşlarının sayısı 7 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde ise Polonya sınırında 6'sı Türk vatandaşı ve 1'i de Tacikistan vatandaşı olmak üzere toplam 7 kişi daha yakalanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türk vatandaşların sınırda yaşadıkları problemlerle ilgili Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı ile bir toplantı gerçekleştirmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankete göre Kıbrıs Türkleri iki devletli çözüm istiyor
06 Kasım 2019 20:21		 Ağrı Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle bir araya geldi
06 Kasım 2019 19:45
Altun: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı
06 Kasım 2019 19:33		 Bakan Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız
06 Kasım 2019 19:21
Türkkan: 12 asker ve polis dört yıldır PKK'nın elinde
06 Kasım 2019 19:13		 Cirit: '16 devlet kurmamızı adalet anlayışımıza borçluyuz'
06 Kasım 2019 19:03
'22 ülkede, 23 Türkiye Mezunları Derneği faaliyette'
06 Kasım 2019 17:42		 Bakan Murat Kurum: Devletin gönderdiği paraları dağa gönderdiler
06 Kasım 2019 17:33
'AK Parti Türkiye'nin sigortası ve bu sigortayı attırmamak lazım'
06 Kasım 2019 17:20		 'Bu bütçe ile enflasyonun tek hanelere ineceği beklenmektedir'
06 Kasım 2019 16:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - Depresyon, karın ağrısına sebep oluyor20:26 - Robot futbolcular, insanlarla mücadeleye hazırlanıyor20:21 - Ankete göre Kıbrıs Türkleri iki devletli çözüm istiyor20:16 - Lenf kanseri tıp öğrencisi için kök hücre kampanyası20:11 - Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti20:06 - Türkiye İş Bankası, 4,5 milyar TL net kar elde etti20:02 - Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni belli oldu19:53 - Lüks rezidansa baskın! Her yerden para çıktı19:49 - Ünlü profesöre son görev! Vasiyeti yerine getirildi19:45 - Ağrı Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle bir araya geldi
19:41 - Üniversite öğrencisi Melisa intihar etti19:37 - Bulduğu parayı öğretmenine teslim eti19:33 - Altun: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı19:29 - 500 tam puanlı çocuğun hayatı sahte rakıyla karardı19:25 - Din dersine 'Hristiyan öğretmen' iddiasına soruşturma19:21 - Bakan Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız19:17 - Bakan Selçuk'tan Aralık ayında atama müjdesi19:13 - Türkkan: 12 asker ve polis dört yıldır PKK'nın elinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
THY'den yurt içi bilet kampanyası
YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi tanıdık isme
7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
AYM: Sınıfta Bakanı dinlememek, alkışlı protesto yapmak, huzuru bozmaz, disiplin cezası verilemez
'Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor'
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
Ayağımız AVM'den kesildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
p plaka 2
sınavsız ikinci üniversite 1
Mario Balotelli 4
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 5
Sıfır Araç Fiyatları 2
sakın gelme 4
şu an çalan şarkı 3
nazlı ılıcak'ın tahliye edilmesi 1
vedat muriqi 2
mekanın sahibi şarkısının spotify'dan kaldırılması 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Şereflikoçhisar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam