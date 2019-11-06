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Türkkan: 12 asker ve polis dört yıldır PKK'nın elinde

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Astsubay Semih Özbey'in terör örgütü PKK tarafından dört sene önce kaçırıldığını hatırlatarak, "12 asker ve polis, 2 MİT görevlisi dört yıldır PKK'nın elinde. Zulmeden, kimliği ne olursa olsun zalimdir. Yani burada IŞİD'i tartışırken, asker ve polis katillerini de konuşmamız lazım." dedi.
 06 Kasım 2019 19:13
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Türkkan: 12 asker ve polis dört yıldır PKK'nın elinde

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "DEAŞ bir terör örgütüdür. Bağdadi cehennemi boyladı, diğer terör örgütü başındakiler de cehennemi boylayacak. Devletimiz PKK uzantılarına en iyi cevabı verecek" dedi.

TBMM Genel Kurulunda HDP'nin "ISID tarafından alıkonulan kadınlara" ilişkin grup önerisinde tartışma yaşandı.

Genel kurulda önce IYI Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan partisinin "Sayıştay Raporlarına" ilişkin grup önerisi üzerinde söz aldı.

Türkkan, parlamenter demokrasilerde bütçe denetiminin parlamento adına Sayıştay tarafından yapıldığını anımsatarak, "Son 17 yılda yapılan değişikliklere Sayıştayın etkisi azaltılarak denetleme yetkisi elinden alındı. Sayıştay, denetleyemez hale getirildi. Sayıştay raporları hiçbir sonuç doğurmayan raporlar haline getirildi." diye konuştu.

Partisinin "ISID tarafından alıkonulan kadınlara" ilişkin grup önerisi üzerinde söz alan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Halen IŞİD'in elinde binlerce kadın tutsak var. IŞİD çeteleri ülkemizin 5 kilometre yakınında güvenli bir şekilde yaşıyor. 12 gözlem noktasının ortasında hiçbir şekilde kendilerine dokunulmazken, ABD Türkiye'ye haber vermeden operasyon yapıyor. IŞİD ile ilişkilerinizi bütün dünya gördü. IŞİD'in adını değiştirdiniz ÖSO yaptınız, desteklediğiniz bu çeteler kadınlara tecavüz etmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu dediğiniz selefi çeteci gruplarla o topraklardasınız." görüşünü savundu.

- "PKK kızları kaçırıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, DEAŞ'ın bir terör örgütü olduğunu belirterek, "Bağdadi cehennemi boyladı, diğer terör örgütü başındakiler de cehennemi boylayacak. Devletimiz PKK uzantılarına en iyi cevabı verecek." dedi.

Terör örgütü PKK'nın da kızları kaçırdığının altını çizen Muş, "HDP, bu işin içinde mi? Evet. HDP, dağa adam devşirme partisi olarak çalışıyor. Önce PKK'yı kınayacaksınız ondan sonra konuşacaksınız. PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadelemiz sürecektir. Biz ülkede bir saldırı olduğunda bunu hangi terör örgütünün yaptığına bakmayız. FETÖ ile en çetin mücadeleyi AK Parti iktidarı vermiştir. Bir yapı kanunların dışına çıktığı zaman her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Adalet ve Kalkınma Partisinin FETÖ'yü devletin bütün kademelerine yerleştirdiğini ve bu örgütün daha sonra darbe girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

FETÖ elebaşıyla fotoğraf çektiren AK Parti milletvekilleri olduğunu ifade eden Oluç, şu iddialarda bulundu:

"Terör örgütlerinden söz ediyorsak, FETÖ ile ilişkilerinizi konuşacağız, siyasi ayak sizin içinizde. Siyasi ayak sizsiniz. Suriye'de iç savaşın tarafı olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı var ortada. Sizin desteklediğiniz terör örgütleri ve çeteler, yüzlerce insanı katleden bombaları patlattılar. Ankara Garı'ndaki, Suruç'taki, Diyarbakır'daki patlamaları bu çeteler yaptı. Cumhuriyet tarihinde iki terör örgütü var. Bunlara destek veren besleyen ve büyüten bir iktidar var, o da Adalet ve Kalkınma Partisidir."

- "Asker ve polis katillerini de konuşmamız lazım"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Astsubay Semih Özbey'in terör örgütü PKK tarafından dört sene önce kaçırıldığını hatırlatarak, "12 asker ve polis, 2 MİT görevlisi dört yıldır PKK'nın elinde. Zulmeden, kimliği ne olursa olsun zalimdir. Yani burada IŞİD'i tartışırken, asker ve polis katillerini de konuşmamız lazım." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin imha edildiği yerle alakalı olarak Meclis, Genel Kurulunda ciddi bir tezviratın söz konusu olduğunu söyledi.

"Hadisenin Türkiye sınırının 4,5 kilometre dışında olması demek, Türkiye'nin kontrolünde veya Türkiye'nin misafirliğinde olması demek mi oluyor?" diye soran Bülbül, şöyle konuştu:

"Bu yönde kinayeli sözler sarf edilmesini biz bu şekilde algılıyoruz. Ayrıca Bağdadi'nin öldürüldüğü bölgenin 12 gözlem noktasının ortasında olduğu bir yalandır. Bu bölge El Kaide bağlantılı bu örgütün hakimiyet alanındadır. Hava sahası da Rusya ve rejim güçleri tarafından kontrol edilen bir bölgedir. Ne yazık ki Türkiye'nin etrafında böyle bir ateş çemberi var, onun için bugün bu güvenli bölge telaşı içerisindeyiz. Allah nasip ederse 4,5 kilometre ötede inşallah bize Mazlum Kobani'nin kellesini de aldığımız günü gösterir."

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, DEAŞ'ın Ezidi kadınları kaçırdığını, 3 binin üzerinde kadının halen "katiller sürüsünün" elinde olduğunu belirtti.

Kadınların toplu tecavüze uğradığını ileri süren Sütlü, "Türkiye'de de kaçırılan kadınların ve çocukların tutulduğuna dair çok ciddi iddialar var. Gaziantep ve Ankara Keçiören'de çok yakın tarihte meydana gelen bazı olaylar var. Özellikle Gaziantep'te can sıkıcı olaylar oluyor. Gaziantep'te köle ticareti yapıldığı gerekçesiyle bir ev basılıyor. Konuyla ilgili iddianamesi hazırlanıyor ancak tüm sanıklar delil yetersizliğinden beraat ediyor." şeklinde konuştu.

İYİ Parti'nin "Sayıştay Raporları", HDP'nin "ISID tarafından alıkonulan kadınlar" ve CHP'nin "Toryum Madeni rezervlerine ilişkin" grup önerileri kabul edilmedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve bazı AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Anadolu Ajansı
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