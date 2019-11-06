Bakan Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız
|06 Kasım 2019 19:21
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar "Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek" dedi. Bakan Akar'ın mesajları şu şekilde:
Yakın bir zamanda ek bilgiler de paylaşılacak ve netlik kazanacak. Şu anki noktada güvenlik kuvvetleri altında daha detaylı hazırlıklar yapılıyor. Elimize gerekli detay geldiğinde kamuya gerekli açıklama yapılacak.
Biz DEAŞ ile mücadelede bütün çabamızı sarf edeceğiz. Bütün araçlarımızı bu yönde kullanacağız. DEAŞ'a karşı mücadele göstereceğiz ve sadece Suriye'nin kuzeyi değil DEAŞ'ın var olduğu diğer bölgelerde de savaşacağız, aynı zamanda Avrupa ile işbirliği içerisindeyiz. Avrupa'dan gelen DEAŞ üyelerini ülkelerine göndereceğiz.
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