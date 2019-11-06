1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altun: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır"
 06 Kasım 2019 19:33
Yazdır
Altun: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere, bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankete göre Kıbrıs Türkleri iki devletli çözüm istiyor
06 Kasım 2019 20:21		 Ağrı Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle bir araya geldi
06 Kasım 2019 19:45
Bakan Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız
06 Kasım 2019 19:21		 Türkkan: 12 asker ve polis dört yıldır PKK'nın elinde
06 Kasım 2019 19:13
Ukrayna sınırlarında 7 Türk vatandaşı yakalandı
06 Kasım 2019 19:11		 Cirit: '16 devlet kurmamızı adalet anlayışımıza borçluyuz'
06 Kasım 2019 19:03
'22 ülkede, 23 Türkiye Mezunları Derneği faaliyette'
06 Kasım 2019 17:42		 Bakan Murat Kurum: Devletin gönderdiği paraları dağa gönderdiler
06 Kasım 2019 17:33
'AK Parti Türkiye'nin sigortası ve bu sigortayı attırmamak lazım'
06 Kasım 2019 17:20		 'Bu bütçe ile enflasyonun tek hanelere ineceği beklenmektedir'
06 Kasım 2019 16:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - Depresyon, karın ağrısına sebep oluyor20:26 - Robot futbolcular, insanlarla mücadeleye hazırlanıyor20:21 - Ankete göre Kıbrıs Türkleri iki devletli çözüm istiyor20:16 - Lenf kanseri tıp öğrencisi için kök hücre kampanyası20:11 - Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti20:06 - Türkiye İş Bankası, 4,5 milyar TL net kar elde etti20:02 - Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni belli oldu19:53 - Lüks rezidansa baskın! Her yerden para çıktı19:49 - Ünlü profesöre son görev! Vasiyeti yerine getirildi19:45 - Ağrı Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle bir araya geldi
19:41 - Üniversite öğrencisi Melisa intihar etti19:37 - Bulduğu parayı öğretmenine teslim eti19:33 - Altun: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı19:29 - 500 tam puanlı çocuğun hayatı sahte rakıyla karardı19:25 - Din dersine 'Hristiyan öğretmen' iddiasına soruşturma19:21 - Bakan Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız19:17 - Bakan Selçuk'tan Aralık ayında atama müjdesi19:13 - Türkkan: 12 asker ve polis dört yıldır PKK'nın elinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
THY'den yurt içi bilet kampanyası
YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi tanıdık isme
7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
AYM: Sınıfta Bakanı dinlememek, alkışlı protesto yapmak, huzuru bozmaz, disiplin cezası verilemez
'Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor'
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
Ayağımız AVM'den kesildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
khk faciadır 2
vedat muriqi 2
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 5
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 3
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 5
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 5
son buluşmada bakılan noktalar 5
nazlı ılıcak'ın tahliye edilmesi 1
2020 MTV zam oranı belli oldu 5
şu an çalan şarkı 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Şereflikoçhisar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam