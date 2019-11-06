Bulduğu parayı öğretmenine teslim eti
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Özel Eğitim öğrencisi Ali Çam, okul bahçesinde bulduğu parayı öğretmenine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.
|06 Kasım 2019 19:37
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Özel Eğitim öğrencisi Ali Çam, okul bahçesinde bulduğu parayı öğretmenine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.
8 yaşındaki Özel Eğitim öğrencisi Ali Çam, okul bahçesinde bulduğu bir miktar parayı hiç tereddüt etmeden öğretmeni İbrahim Güleç'e teslim etti. Para sahibinin bulunması için daha sonra okul idaresine teslim edildi.
Örnek davranışından dolayı Özel Eğitim öğrencisi Ali Çam'ı tebrik eden Müdür Yardımcısı Pelin Solak, "Biz gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip ahlaklı olmalarını istiyoruz. Bu davranışından dolayı yavrumuzu kutluyor ve herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Okul idaresi olarak bizler çok mutlu olduk" dedi.
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