Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni belli oldu
|06 Kasım 2019 20:02
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Adıyaman'da Atatürk Barajı Gölü suyundaki renk değişiminin plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalmasından kaynaklandığı, bunun da doğal bir durum olduğu belirlendi.
Dün öğle saatlerinde Atatürk Barajı Gölü'nün, Adıyaman kent merkezine yakın bölümünde, su rengi yeşile döndü. Vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi. 2 kurumdan gelen görevliler, gölden numune aldı. Sudaki renk değişiminin ilk belirlemelere göre plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalmasından ve doğal bir durum olduğu belirlendi.
Yaşanan durumun doğal nedenlerle ortaya çıktığını ifade eden, Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdür Adil Alan, "Biz oradan su aldık laboratuvara gönderdik. Orada çalışma yapan arkadaşların yaptıkları ilk inceleme sonucunda dönem dönem bu olayın olabileceği bilgisini aldık. İlk belirlemeye göre oksijenin az olması ve yerde birikmiş yosunların bir anda patlaması nedeniyle su yüzeyinde yeşil bir doku ve pis koku oluşturduğu belirlendi. Herhangi bir kimyasal atık söz konusu değil. Oradaki var olan doğal yapının patlaması sonucu meydana geldiğini düşünülüyor. Sudan alınan numune Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuvarına analizi yapılmak üzere gönderilmiştir. Analiz sonucunun akabinde gerekli bilgilendirilmenin yapılacaktır" dedi.
Göle balık tutmak için geldiğinde, gölün rengi ve kokusunda farklılık görerek yetkililere haber verdiğini söyleyen Mehmet Mustafa Tekin, "Buraya balık tutmaya geliyoruz geçen gün geldiğimde suda kirlenme ve yeşil olmuş baraj göletti yeşile dönmüş, oltamızı altığımızda temiz su yerine yeşilimsi bir su kalkıyordu. Biz de tedirgin olduk, hemen İl Tarım Müdürlüğünü aradık. Oradan ekipler gelip inceleme yaptılar. Tekrardan gelip bakmak istedim eğer su temizlenmiş ise tekrardan balık tutmak için halen aynı şekilde hem yeşilimsi hem de çok kötü kokuyor göletin yanına bile zor duruyoruz" diye konuştu.
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