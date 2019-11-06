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Türkiye İş Bankası, 4,5 milyar TL net kar elde etti

Yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 4,5 milyar TL net kar elde eden Türkiye İş Bankası, öz kaynak büyüklüğünü konsolide bazda bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10,1 oranında artırarak Eylül 2019 itibarıyla 61,2 milyar TL seviyesine çıkardı
 06 Kasım 2019 20:06
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Türkiye İş Bankası, 4,5 milyar TL net kar elde etti

Türkiye İş Bankası, yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 4,5 milyar TL net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası konsolide aktif büyüklüğünü Eylül 2019 itibarıyla 526,3 milyar TL'ye yükseltti.

Banka, Eylül 2019 itibarıyla konsolide mevduat hacmini yıl sonuna göre yüzde 8,4 artırarak 269,9 milyar TL seviyesine çıkardı ve mevduatta özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürdü.

Etkin kaynak yönetimi yaklaşımı çerçevesinde, mevduat dışı fon kaynaklarından da faydalanan İş Bankası, 2019'un ilk 9 ayında, 1,2 milyar TL'si sermaye hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte olmak üzere, yurt içi piyasalarda 12 milyar TL tutarında menkul kıymet ihraç etti.

Yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 4,5 milyar TL net kar elde eden banka, öz kaynak büyüklüğünü konsolide bazda bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10,1 oranında artırarak Eylül 2019 itibarıyla 61,2 milyar TL seviyesine çıkardı.

İş Bankası'nın sermaye yeterliliği oranı yüzde 17,8 seviyesine yükseldi.

Banka, kişisel bankacılık asistanı Maxi'den Workup Girişimcilik Programı'na ve Maxis Girişim Sermayesi Şirketi'ne, Silikon Vadisi'ndeki iştirakinden Çin'deki ve Kıbrıs'taki inovasyon merkezlerine ve şubeleri de kapsayan dijital dönüşüm çalışmalarına kadar farklı alanlardaki yatırımlarının katkısıyla müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini genişletiyor.

Banka, bu dönemde tüzel kişi firma müşterilerine, farklı bankalardaki hesap hareketlerini İşCep üzerinden takip etme imkanı veren ve açık bankacılık alanında TekCep hizmetini sundu.

- "Kaynaklarımızı ve tecrübemizi, ülke ekonomisinin istikrarı için kullanmaya devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Türkiye İş Bankası, reel kesimi ve hane halkını desteklemeye, bankacılık sektörüne öncülük etmeye, bugüne kadar olduğu gibi sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinden taviz vermeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bali, 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Kaynaklarımızı ve yaklaşık bir asırlık tecrübemizi, ülke ekonomisinin istikrarı için kullanmaya devam ettik. Bankamızın konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam destek, 305,8 milyar TL'si nakdi kredi, 90,3 milyar TL'si gayrinakdi kredi olmak üzere, Eylül 2019 itibarıyla 396,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti."

Anadolu Ajansı
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