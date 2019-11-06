1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankete göre Kıbrıs Türkleri iki devletli çözüm istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son ankete göre Kıbrıs Türk Halkı'nın ezici çoğunluğunun, 'Kıbrıs'ta iki devletli çözüm istediği, Türkiye'nin garantörlüğünü aynen devam etmesi gerektiğini düşündüğü ve Türk askerinin Ada'dan gitmesini istemediği' ortaya çıktı. Ankette, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın politikaları da eleştirildi.
 06 Kasım 2019 20:21
Yazdır
Ankete göre Kıbrıs Türkleri iki devletli çözüm istiyor

Ankete katılan Kıbrıs Türk Halkı'nın yüzde 74,4'ü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalara katılmadığını ifade etti. Halkın yüzde 83,2'si de Türkiye'nin garantörlüğünün aynen devam etmesi gerektiğini belirtti. Halkın yüzde 78,6'sı da Kıbrıs'ta yeni fikirlerin konuşulmasına sıcak bakıyor ve 'iki devletli çözüm' istiyor.

Gezi Araştırma Şirketi tarafından KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmen davranışlarını ölçmek üzere 26-28 Ekim tarihleri arasında anket yapıldı. 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4 bin 267 katılımcı üzerinden yürütülen araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yürüttüğü Kıbrıs politikasına yönelik eleştirinin olduğu ankettte; halkın yüzde 60,5'i görüşmelerde taviz verildiğini savunuyor. Kıbrıs Türk Halkı'nın yüzde 87,1'i 'Rumlar çözüm istemiyor' diyor. Halkın sadece yüzde 7,8'i ise Rumların bir çözüm istediğine inanıyor.

ÇARPICI SONUÇLAR

Araştırmaya katılan halkın, Türk askerinin adadan gitmesini isteyip istememesine ilişkin verdiği cevapta, yüzde 85,5'i Türk askeri kalsın diyor. Yüzde 9,2'si gitsin, yüzde 5,3'ü de kararsız olarak görüşünü ifade ediyor.

Kıbrıs'ta varılacak bir çözümde halkın yüzde 83,2'si 'garantörlük aynen devam etmeli', yüzde 3,7'i 'iptal edilsin', ve yüzde 3,9'u da AB ve BM'nin garantör olması gerektiğini ifade etti.

Ankete katılanlar, Ankara'nın da uzun zamandır dile getirdiği Kıbrıs'ta yeni fikirler düşüncesinde de önemli mesajlar veriyor. Araştırmaya katılan halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi gerektiği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 78,6'sı 'iki ayrı devletli çözüm' önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken yüzde 16,3'ü 'Rumlarla Federasyon' önerisi ve yüzde 5,1'i 'Konfederasyon' önerisi getirmesi gerektiğini kaydediyor.

'HALK AKINCI'YA TEPKİLİ'

Araştırmada Nisan 2020'de KKTC'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı'na yönelik sorulara da cevap veriliyor. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkiye ile olan gerilimi nedeniyle halk nezdinde puan kaybettiği ifade edilen ankette; "Halkın önemli bir oranı Sayın Akıncı'nın Barış Pınarı harekatı ile ilgili çok geç açıklama yapmasını ve harekatı farklı ifadelerle tanımlamasını doğru bulmadı" deniliyor.

Yapılan ankette Nisan 2020 seçimlerinde kime oy verirsiniz sorusuna halkın; yüzde 33,9'u Başbakan Ersin Tatar'a oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 28,2'si ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya oy vermek istediğini ve yüzde 19,7'si de Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman'a oy vermek istediğini söylüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Harf inkılabı tartışması kavga çıkardı
06 Kasım 2019 21:53		 Almanya'da görev yapacak din görevlilerine Almanca şartı
06 Kasım 2019 21:37
Türkiye'nin 'ev sahipliği' dünyaya örnek oluyor
06 Kasım 2019 21:18		 'Seçil öğretmen konusunda susup, atanamayan öğretmen konusunda siyaset akılla aley etmektir'
06 Kasım 2019 21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidecek
06 Kasım 2019 20:58		 Ağrı Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle bir araya geldi
06 Kasım 2019 19:45
Altun: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı
06 Kasım 2019 19:33		 Bakan Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız
06 Kasım 2019 19:21
Türkkan: 12 asker ve polis dört yıldır PKK'nın elinde
06 Kasım 2019 19:13		 Ukrayna sınırlarında 7 Türk vatandaşı yakalandı
06 Kasım 2019 19:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:26 - Turistlere sahte rapor düzenleyen doktor gözaltında22:25 - Otomobilin ambulansa çarpması sonucu 3 kişi yaralandı22:21 - Sakin Şehir Şavşat'ta oteller bu yaz doldu taştı22:16 - Kooperatifi Başkanı: 15 liraya zeytin yağı olmaz22:11 - Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu22:06 - 190 yıllık Müslüman mezarlığına gökdelen dikilmiş22:03 - Ekim'de en konuşulan takım belli oldu22:01 - Yerli ve milli temizlik ürünü 'Boron'un lansmanı yapılacak21:53 - Harf inkılabı tartışması kavga çıkardı21:48 - Erbakan'ın otomobilini değerinin iki katı ödense de satmıyor
21:43 - Yeni doğan bebeğinizi internetten tanımayın21:38 - KYK burs ve kredi sonuçları, 15 Kasım'da açıklanacak21:37 - Almanya'da görev yapacak din görevlilerine Almanca şartı21:33 - Otomotiv sektörü 'destekle' gaza basacak21:28 - OYAK, TOTAL'i satın alıyor21:23 - Suçluyu saç kepeği bile ele veriyor21:18 - Türkiye'nin 'ev sahipliği' dünyaya örnek oluyor21:13 - 'Seçil öğretmen konusunda susup, atanamayan öğretmen konusunda siyaset akılla aley etmektir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
THY'den yurt içi bilet kampanyası
YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi tanıdık isme
7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
AYM: Sınıfta Bakanı dinlememek, alkışlı protesto yapmak, huzuru bozmaz, disiplin cezası verilemez
'Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor'
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
Ayağımız AVM'den kesildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sıfır Araç Fiyatları 2
ankara 1
V For Vendetta 2
2020 MTV zam oranı belli oldu 5
nazlı ılıcak'ın tahliye edilmesi 1
şu an çalan şarkı 3
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 5
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 4
son buluşmada bakılan noktalar 5
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Şereflikoçhisar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam