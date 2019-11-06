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İstanbul Tarım il Müdürlüğünden 'ıspanak' açıklaması

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, zehirlenme vakalarından sonra ıspanaklardan alınan numunelerde 620 çeşit pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapıldığını, akut zehirlenmeye neden olacak herhangi bir etken maddeye rastlanmadığını bildirdi
 06 Kasım 2019 20:36
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İstanbul Tarım il Müdürlüğünden 'ıspanak' açıklaması

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, zehirlenme vakalarından sonra ıspanaklardan alınan numunelerde 620 çeşit pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapıldığını, akut zehirlenmeye neden olacak herhangi bir etken maddeye rastlanmadığını bildirdi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bakanlığa ulaşan tüm ihbarların değerlendirildiği, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alındığı, analiz edilmek üzere bakanlığın laboratuvarlarına gönderildiği kaydedildi.

Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilemediği aktarılarak, şöyle denildi:

"Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ispanağın içeresinde tespit edilen yabancı otların zehirlenmeye neden olabileceği şüphesi üzerine laboratuvarlarımızda yapılan ileri analizlerde yabani otlarda 'atropin ve scopalamin' maddeleri tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ıspanakların satıldığı marketlerden, manavlardan ve sebze meyve hallerinden başlanarak, geri izleme yapılmış ve üretim yerleri tespit edilmiştir. Geri izleme kapsamında sebze meyve hallerinden ve tarlalardan ıspanak numuneleri alınmıştır. Alınan ıspanak numuneleri atropin, scopalamin, pestisit, ağır metal (kurşun, kadmiyum, arsenik), nitrit ve nitrat analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Alınan numunelerde 620 çeşit pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapılmıştır. Akut zehirlenmeye neden olacak herhangi bir etken maddeye rastlanmamıştır."

Öte yandan numunelerde atropin, scopalamin, ağır metal (kurşun, kadmiyum, arsenik) nitrit ve nitrat analizleri yönünden uygunsuzluk tespit edilmediğine dikkati çekilen açıklamada,"Sebzelerin tazeliğinin korunması ve daha güzel görünmesi amacıyla satış noktalarında antifriz kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine de alınan ıspanak örnekleri antifriz etken maddeleri bakımından taranmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadesine yer verildi.

Sebze meyve hallerinden ve tarlalardan alınan ıspanakların içerisine karışmış olan yabancı otların ayıklanmasıyla elde edilen numunelerin yapılan analizlerinde "atropin ve scopalamin" maddelerine rastlandığı belirtilerek, söz konusu maddelerin yer aldığı otlara ilişkin tanımlama işlemleri yapıldığı aktarıldı.

Bu otların halk dilinde Datura Stramonium (Şeytan Elması) ve Atropa Belladonna (Güzel Avrat Otu) tabir edilen yabani otlar olduğu bilgisi verildi.
Anadolu Ajansı
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