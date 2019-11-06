Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidecek
|06 Kasım 2019 20:58
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında yarın Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısının icrası kapsamında yarın Macaristan'a yapacağı resmi ziyarette, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le görüşeceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la birlikte konsey toplantısına başkanlık edeceği aktarılarak, "Temaslarda, Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Konsey toplantısı vesilesiyle iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma ve belgelerin imzalanması da öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Türk ve Macar işadamlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın katılımlarıyla icra edilecek toplantıda bir araya gelecekleri belirtildi.
Erdoğan'ın, ayrıca Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ni ve türbe kompleksinde Türkiye Okçular Vakfı ile Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret edeceği kaydedildi.
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