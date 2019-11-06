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'Seçil öğretmen konusunda susup, atanamayan öğretmen konusunda siyaset akılla aley etmektir'

Terör örgütlerince şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın ile Şırnak'ta terör örgütü tarafından sözde tehdit edilen Seçil öğretmenin de vatansever bir atanan eğitimci olduğunu ifade eden Keşir, "Buna sesini çıkarmayanların atanamayan öğretmenler üzerinden siyaset yapması, halkımızın zekasıyla alay etmek değil de nedir?" diye konuştu.
 06 Kasım 2019 21:13
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'Seçil öğretmen konusunda susup, atanamayan öğretmen konusunda siyaset akılla aley etmektir'

2020 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 2020 bütçesinin kadın-erkek, köylü-kentli herkesin, tüm milletin bütçesi olduğunu belirtti.

Yerli savunma sanayisi hamlesini gerçekleştiremeyen bir milletin bağımsızlaşamayacağına dikkati çeken Keşir, bazı kesimlerin yerli savunma sanayisi kullanılarak, siviller ve sivil binaları korunarak sadece terör odaklarına yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı olmasından rahatsız olduklarını, ancak sırtını YPG/PYD'ye dayayanların bunu anlamasını beklemediklerini söyledi.

Terör örgütlerince şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın ile Şırnak'ta terör örgütü tarafından sözde tehdit edilen Seçil öğretmenin de vatansever bir atanan eğitimci olduğunu ifade eden Keşir, "Buna sesini çıkarmayanların atanamayan öğretmenler üzerinden siyaset yapması, halkımızın zekasıyla alay etmek değil de nedir?" diye konuştu.

Tüm dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'nin bunu artırdığını dile getiren Keşir, "Bu bütçe ormanda yaşayan tüm canlıların bütçesidir. PKK'nın yaktığı ormanlara sesini çıkaramayanların bunu da görmesini beklemiyorum." dedi.

Sağlık ve eğitimdeki şartlı nakit transferlerinde kız çocuklarına pozitif ayrımcılık sağlanması ile anne-bebek ölüm hızının azaltılmasına yönelik çalışmaların kadına duyarlı bütçeleme yapıldığını ortaya koyduğunu kaydeden Keşir, öte yandan TBMM'deki kadın milletvekili sayısı ve oranının partisinin kadın politikaları sayesinde artış gösterdiğini belirtti.

- "Durumu idare etme ve piyasayı canlandırma bütçesi"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Türkiye ekonomisinin en parlak dönemlerinin başında 2002-2008 yıllarının geldiğini belirterek, bunun devam etmesi halinde 2023 hedeflerine yaklaşılabileceğini söyledi.

2019 bütçesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunduğunu anımsatan Tatlıoğlu, "Bu bütçenin sayın Fuat Oktay tarafından sunulmasına çok seviniyorum. Bunu geçen sefer bütçeyi sunan Bakanlığın başarısızlığının tescili olarak görüyorum. Hükümet doğru yapıyor. Demokratik ve siyasal açıdan başka bir açıklaması yok." değerlendirmesinde bulundu.

2020 bütçesinin bir vizyonu ve misyonu olmadığını öne süren Tatlıoğlu, "Bu bütçe, durumu idare etme ve piyasayı canlandırma bütçesi." nitelendirmesinde bulundu.

Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çöktüğünü, Türkiye'yi de aşağıya çektiğini iddia etti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Tatlıoğlu'nun bu sözleri üzerine "Bu sistem olmasaydı Türkiye çökerdi." dedi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, bütçede kadının adının olmadığını, askeri harcamalara ayrılan payın ise çok fazla olduğunu savundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan kamu spotunda, telefonuyla ilgilenen eşine hizmet eden bir kadının bulunduğunu belirten Beştaş, "Adam kadının yüzüne bile bakmıyor. İşte iktidarın kadına bakış açısı bu. Evde olacak, hizmet ve itaat edecek, başka da bir şey istemeyecek." ifadelerini kullandı.

- İstanbul'daki 4 kişinin intiharı

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın dile getirdiği, Fatih'te maddi imkansızlar nedeniyle 4 kişinin intihar ettikleri iddiasına değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde "İstanbul'da yoksul kimse kalmayacak. Gariban, yoksul kim varsa 500 lira vereceğim." dediğini anımsatan Aydemir, Büyükşehir Belediyesinin CHP'li bir kişi tarafından yönetildiğini, açlık ve yoksulluktan ölen kişilerin sorumlusunun, bulunduğu ilin yöneticileri olduğunu söyledi.

Bunun üzerine CHP'li milletvekilleri, Aydemir'e tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da Aydemir'in sözlerine cevaben "Keşke İstanbul Büyükşehir Belediyesini musluk olarak görmeseydiniz. 17 yılın faturasını başka bir tarafa çekiyorsunuz. 17 yılda o vatandaşı acze düşürdüyseniz, o sizin ayıbınızdır." dedi.

Komisyonda görüşmeler sürüyor.
Anadolu Ajansı
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