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Türkiye'nin 'ev sahipliği' dünyaya örnek oluyor

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Spyropoulou'nun, Kilis ve Hatay'daki Suriyeli misafirler için oluşturulan kampları değerlendirildiği yazısı geniş yankı uyandırdı.
 06 Kasım 2019 21:18
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Türkiye'nin 'ev sahipliği' dünyaya örnek oluyor

Türkiye'nin, iç savaştan kaçan Suriyeliler için oluşturduğu geçici barınma merkezleri, alt yapısı, sosyal donatı alanları, sağlık ve eğitim hizmetleriyle dünyadaki benzer tesisler arasında öne çıkıyor.

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Liana Spyropoulou'nun Yunanistan ve Türkiye'deki mülteci kamplarını değerlendirdiği yazısı dikkati çekti.

Yunan gazetecinin Hatay'ın Altınözü ilçesi ve Kilis'teki geçici barınma merkezlerini gezdikten sonra yaptığı "Türkiye'deki mülteci kamplarının mükemmelliğini görünce ülkesindeki durumdan utanç duyduğu" şeklindeki açıklama, Suriye'deki insani dram karşısında Türkiye'nin dünyaya örnek çalışmalar yaptığını bir kez daha gösterdi.

Spyropoulou'nun ziyaret ettiği Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi de sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara kadar birçok ayrıntının düşünüldüğü yapısıyla öne çıkıyor.

Banyo, tuvalet, okul, oyun parkı, market, cami, hastane, su deposu, atıksu arıtma tesisi, lojistik depo, spor alanlarının yer alan kamp, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yönetiliyor.

Merkezde, eğitim öğretim kapsamında yürütülen çalışmalar da başta Birleşmiş Milletler olmak üzere geniş kesimlerden takdir topluyor.

Sağlık ve psikososyal destek anlamında da önemli hizmetlerin sunulduğu barınma merkezinde, uzman hekimler ve psikologlar düzenli olarak poliklinik hizmeti veriyor.

Suriyeli ressam Fedi Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle yaklaşık 7 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını ve ardından Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ne yerleştiklerini belirtti.

Türkiye'nin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını ve merkezde her türlü imkanın sağlandığını ifade eden Selim, "Alışverişlerimizi oluşturulan marketlerden yapıyoruz, çocuklarımız okullara gidiyor ve hem Türkçe hem Arapça eğitim alıyorlar, öğretmenler çok iyi, kütüphanelerimiz sürekli açık." diye konuştu.

Suriyeli Büşra Gazeli de yaklaşık 6 yıl önce merkeze geldiğini ve halen buradaki hastanenin eczanesinde çalıştığını aktararak "Burada çok iyiyiz mutluyuz ancak bir an önce ülkemizin güvenli hale gelmesini ve evimize kavuşmayı istiyoruz." dedi.

Rihan Necip de yaklaşık 6 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını anlatarak, merkezde eğitimden sağlığa her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini, tüm bunların yanında birçok kadına da sosyal tesislerde meslek edindirildiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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