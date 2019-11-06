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OYAK, TOTAL'i satın alıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, OYAK'ın TOTAL'i satın alma görüşmelerini değerlendirdi.
 06 Kasım 2019 21:28
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OYAK, TOTAL'i satın alıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, mesleki emeklilik fonu OYAK'ın akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri TOTAL Oil Türkiye ve M Oil'i satın almak üzere görüşmelere başlamasına ilişkin, "Söz konusu kuruluş, Türkiye'de önünü görerek yatırım yapan ciddi bir kuruluş. Bu tip güçlü kuruluş ve yatırımcıların akaryakıt sektörüne ilgisinden memnunuz." dedi.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Yılmaz, TOTAL Oil Türkiye'nin daha önce de el değiştirdiğini, bu tip satın almaların akaryakıt piyasasındaki dinamizmi ve güveni gösterdiğini ifade etti.

Yılmaz, EPDK'ye konuyla ilgili bir lisans tadili başvurusunun henüz gelmediğini ancak, yakın geçmişte yabancı bir şirketin de Türkiye'deki başka bir akaryakıt dağıtım şirketini satın aldığını anımsattı.

Piyasadaki satın alma hareketlerini EPDK olarak normal karşıladıklarını aktaran Yılmaz, "Söz konusu kuruluş, Türkiye'de önünü görerek yatırım yapan ciddi bir kuruluş. Bu tip güçlü kuruluş ve yatırımcıların akaryakıt sektörüne ilgisinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

OYAK'ta elektrik sonrası hedef akaryakıt sektörü

Türkiye'de 1961'de kurulan ve 260 binden fazla üyeye sahip en büyük mesleki emeklilik fonu olan OYAK, maden-metalurji, çimento-beton-kağıt, otomotiv-lojistik, finans, kimya-tarım, enerji ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl, 4,7 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştiren OYAK, grup şirketleriyle birlikte toplam 11 milyar lira vergi ödedi. Aynı dönemde, 47,1 milyar liralık hasılat elde eden fonun toplam varlığı 101,5 milyar liraya ulaştı.

Enerji sektöründe, Erdemir Enerji Üretim AŞ, OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ, AYAS Enerji Üretim ve Ticaret AŞ, İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret AŞ ile daha çok elektrik üretim ve satış hizmetlerinde bulunan OYAK'ın Demirören Holding'e ait TOTAL Oil Türkiye ve M Oil'i satın almasıyla akaryakıt sektörüne de girmesi bekleniyor.

TOTAL akaryakıt satışında 5'inci sırada

EPDK verilerine göre, TOTAL Oil Türkiye, geçen yıl yaptığı 1,4 milyon tonluk akaryakıt satışıyla Türkiye akaryakıt piyasasında yüzde 5,2'lik pazar payına ulaştı.

Söz konusu satış miktarıyla şirket, Petrol Ofisi, OPET, Shell&Turcas ve BP'nin ardından 5'inci sırada yer aldı.

OYAK yaptığı açıklamada, TOTAL Oil Türkiye ve M Oil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturulduğunu ve satın alma için kapsamlı inceleme sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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