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Otomotiv sektörü 'destekle' gaza basacak

Otomotiv sektöründe rekabet gücünün geliştirilmesi için gelecek yıl çeşitli destek programları hayata geçirilecek.
 06 Kasım 2019 21:33
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Otomotiv sektörü 'destekle' gaza basacak

Otomotiv sektöründe rekabet gücünün geliştirilmesi için gelecek yıl çeşitli destek programlarının uygulamaya konulması planlanıyor. Programla sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektöründe yüksek teknolojiye dayalı yerli marka araç üretimiyle rekabet gücü yüksek tedarik sanayisinin geliştirilmesi ve uluslararası pazar payının artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, rekabet gücünün geliştirilmesi için Otomotiv Destek Programı hayata geçirilecek. Programla sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Otomotiv sektörünün kümelenme destek programından faydalanması için tanıtım faaliyetleri yürütülecek ve kümelenme birlikteliği daha yüksek oranlarda desteklenecek.

Otomotiv sanayisinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi hedefiyle küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde, çevre teknolojileri, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı hareketlilik gibi kritik teknolojilerin geliştirilmesine önem verilecek.

Mobilite sektörlerine yaygınlaşma planı

Otomotiv bilişim teknolojilerinde, ulusal üretim ve Ar-Ge çalışmalarının gelişmesi için ulusal ortak proje platformlarının oluşturulması ve desteklenmesi sağlanacak.

Türkiye'de otonom ve bağlantılı mobilite uygulamalara yönelik canlı test ve geliştirme sahası tespit edilecek. Bu doğrultuda altyapı ihtiyacı destek fonlarıyla tamamlanarak, kullanıma açılması için girişimlerde bulunulacak. Mobilite sektörleri, sektörel yol haritası eylem planlarının ilk aşaması tamamlanacak ve yaygınlaşma planı hazırlanacak.

Sektörel pazar araştırmalarıyla teknolojik gelişim, insan gücü ihtiyacı, pazarlama, markalaşma gibi konulardaki araştırmalara yönelik destek programı uygulanacak. Mobilite sektörleri, sektörel yol haritaları çalışması kapsamında uluslararası kuruluşların destek ve başarılı uygulama örnekleri incelenerek mevzuat değişikliği, kurumsal ve idari düzenleme önerileri geliştirilecek.

Yurt dışı pazar ve ihracat imkanları artırılacak

Otomotiv sektöründe, yurt dışı pazar ve ihracat imkanlarının artırılması hedefleniyor. Bu çalışmalar çerçevesinde otomotiv sanayisinin ağırlıklı ihracat pazarlarına yönelik risklerin azaltılması için yeni pazarlara ve yurt dışında yatırıma yönelik araştırmalar yapılacak. Araştırmalar sonrasında, hedef ülkelere yerinde pazar araştırması ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Fizibilite çalışmaları yapılması, ilgili taraflarla düzenlenecek ön hazırlık süreci ve yerinde pazar araştırması ziyaretinin gerçekleştirilmesiyle "Yerinde Pazar Araştırması Raporu"nun hazırlanması ve raporun ilgili taraflara paylaşılması sağlanacak.
Anadolu Ajansı
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