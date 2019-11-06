KYK burs ve kredi sonuçları, 15 Kasım'da açıklanacak
Habertürk, Cnntürk, Sabah gibi internet sitelerinde yer alan ve memurlar.net tarafından alıntılanan, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığına dair haberler doğru çıkmamıştır. Sonuçlar 15 Kasım'da açıklanacaktır.
|06 Kasım 2019 21:38
|Yazdır
CNNütkr, Sabah, Takvim gibi bir çok sitede, Üniversite öğrencilerinin beklediği KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığı belirtilmişti. CnnTürk'te yer alan bu haber, memurlar.net tarafından da alıntılanmıştır.
Ancak bu haberler doğru çıkmamıştır. Memurlar.net olarak KYK'dan aldığımız bilgilere göre, sonuçlar 15 Kasım'da açıklanacak.
KYK'nın sitesi, şuan bu haberler sonrasında oluşan aşırı yoğunluktan dolayı açılmamaktadır.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|KYK burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
15 Ekim 2019 23:39
|YKS ek tercihler ile yerleşenler için yurt başvurusu başladı
24 Eylül 2019 18:18
|Mersin Büyükşehir Belediyesi bin lira olan öğrenim yardımını arttırdı
26 Ağustos 2019 12:44
|Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden maaş gibi burs
21 Temmuz 2019 00:34
|İlk 80 binde olup, tekstil mühendisliğini tercih edene, asgari ücret kadar burs
20 Temmuz 2019 00:16
|Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar
18 Haziran 2019 14:43
|Deri mühendisliği öğrencilerine burs ve iş garantisi
14 Mayıs 2019 12:23
|İki mühendisliği tercih edene 1.828 TL'ye kadar burs
02 Mayıs 2019 15:38
|YÖK 2019 yılı YUDAB burs başvuruları başladı
04 Nisan 2019 12:22
|Türkiye Bursları'na rekor sayıda başvuru yapıldı
04 Mart 2019 18:19