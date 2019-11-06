KYK burs ve kredi sonuçları, 15 Kasım'da açıklanacak

CNNütkr, Sabah, Takvim gibi bir çok sitede, Üniversite öğrencilerinin beklediği KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığı belirtilmişti. CnnTürk'te yer alan bu haber, memurlar.net tarafından da alıntılanmıştır.

Ancak bu haberler doğru çıkmamıştır. Memurlar.net olarak KYK'dan aldığımız bilgilere göre, sonuçlar 15 Kasım'da açıklanacak.

KYK'nın sitesi, şuan bu haberler sonrasında oluşan aşırı yoğunluktan dolayı açılmamaktadır.