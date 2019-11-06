Harf inkılabı tartışması kavga çıkardı
|06 Kasım 2019 21:53
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Profesör Deniz Ülke Arıboğan, 1928 yılında yapılan harf inkılabıyla ilgili bir grafik paylaştı. Arıboğan'ın, Metin Gürcan'dan alarak paylaştığı grafikte, Arap harflerinin terk edilip Latin harflerine geçilmesi sonrasında, okuma yazma oranının hızlı olarak yükseldiği gösterilmekte idi.
Arıboğan, paylaştığı grafiğe ilişkin olarak şunları söylemişti:
"Harf devrimi nedeniyle bir gecede cahil kaldığımızı ilan edenlere gelsin. O bir gecenin Türkiye için ne anlama geldiğini grafiğe bakarak görebilirsiniz."
Aydın Ünal, Arıboğan'ın bu paylaşımına tepkisini şu şekilde ifade etti:
"Ülkenin tanınmış bir profesörü şu grafiğe inanmakla kalmayıp ilkokul seviyesinde yorum yapıyor. Anaokulundan doktoraya kadar sistemi yeniden ele almadıkça milli eğitim sadece okur-yazar ve bazen de ünvanlı cahiller üretmeye devam edecek."
İşte tartışma çıkaran paylaşımlar
GRAFİĞİN ORJİNALİNDE TÜRKİYE YOK
Diğer taraftan Arıboğan'ın paylaştığı grafiğin orjinalinde Türkiye'nin olmadığı, Türkiye'nin daha sonra grafiğe eklendiği belirlendi.
İşte tartışma çıkaran paylaşımlar
Deniz Ülke Arıboğan'ın paylaşımına gelen diğer tepkiler ise şu şekilde:
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