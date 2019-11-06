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Ekim'de en konuşulan takım belli oldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Ekim ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre; en çok konuşulan takım, futbolcu ve teknik direktör Galatasaray camiasından geldi. En çok adından söz ettiren kulüp yöneticisi ise Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.
 06 Kasım 2019 22:03
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Ekim'de en konuşulan takım belli oldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Ekim ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre; en çok konuşulan takım, futbolcu ve teknik direktör Galatasaray camiasından geldi. En çok adından söz ettiren kulüp yöneticisi ise Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

Medya Takip Merkezi, Ekim ayında spor camiasında öne çıkan isimlerin belirlendiği medya raporunu açıkladı. Hareketli bir ayı geride bırakan spor camiasında yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, gündemi belirleyen başlıklar ele alındı.

A Milli takımı Euro 2020 elemelerinde Fransa ile karşılaştı. Başa baş giden mücadelede Giroud'nun golüyle geriye düşen milliler, Kaan Ayhan ile eşitliği sağladı. Golün ardından futbolcularımızın, Barış Pınarı Harekatına destek olmak amacıyla yaptığı asker selamının reji tarafından ekranlara getirilmemesi ile başlayan tartışmalar, Avrupa ve Türk medyasında geniş yankı uyandırdı. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu ise, UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep etti. Maça giden gurbetçi taraftarlarımız da, İstiklal Marşını asker selamı eşliğinde okuyarak Mehmetçiklere destek verdi.

Galatasaray zirvede

Geçen Ekim ayında Avrupa'nın devleriyle karşılaşan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Real Madrid ve PSG maçlarından puansız ayrıldı. Şampiyonlar Liginde oynadığı 3 maçta gol dahi atamayan Sarı-Kırmızılı takım Avrupa arenasında galibiyete hasret kaldı. Önümüzdeki ay içerisinde şampiyonlar ligi dördüncü maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray, Ligde de Beşiktaş'a karşı derbi mağlubiyeti yaşadı. Topladığı 13 puanla Ekim ayını lider olarak bitiren Alanyaspor'un 5 puan gerisinde tamamlayan aslan, ligde topladığı 13 puanın yanı sıra; Gomis'ten sonraki santrfor sorununu bir türlü çözemedi. Sarı- Kırmızılı ekip, geride kalan 9 haftada sadece 9 gol bulurken ligde en az gol atan 3 takımdan biri konumunda bulunuyor. Öte yandan TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yapılan kötü tezahüratlar nedeniyle Sarı-Kırmızılı takıma tribün kapatma cezası verdi.

MTM'nin raporuna göre medyada 86 bin 696 haberde yer alan Galatasaray, bu alandaki liderliğini devam ettirdi. Galatasaray'ı ikinci sırada 85 bin 158 haberle Beşiktaş takip ederken, üçüncü sırada ise 66 bin 234 haber ile Fenerbahçe yer aldı.

Falcao'da sakatlık bilmecesi

Sarı-Kırmızılılara transfer olmadan önce de sakatlığı nedeniyle Monaco'nun hiçbir maçına çıkmayan Kolombiyalı golcü için, hocası Leonardo Jardim, "Ufak bir sakatlığı var. O yüzden oynamıyor" açıklamasını yapıp, bu nedenle forma vermediğini anlatmıştı. Ancak Sarı-Kırmızlılar, bu durumu, "Galatasaray'a transfer olmak istiyor. Bu yüzden kendisini riske etmek istemiyor" diye yorumlanmıştı. Paris Saint Germain maçından sonra yaşanan süreç ise Jardim'i haklı çıkardı. Galatasaray'ın 1 Ekim'de oynadığı PSG maçından sonra Aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı oluşan Radamel Falcao'ya Aşil tendinopatisi teşhisi konulmuştu.

Medyada 18 bin 228 haberde yer bulan tecrübeli golcü, en çok konuşulan futbolcular listesinde birinci sıradaki yerini Ekim ayında da korudu.

Fatih Terim'den futbolculara uyarı

Süper ligin 9. haftasında Vodafone Park'ta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ocak ayına kadar sıkıntı çekeceklerini belirten Terim şunları kaydetti: "Beraber olduğumuz arkadaşlarımızın nerede olduklarının farkına varması lazım. Bu da kısa zamanda olmuyor. Önce Galatasaray, sahada Galatasaray gibi oynamalı. Ancak bir kabahatli arıyorsanız karşınızda duruyor." dedi. Diğer yandan tecrübeli teknik adam Galatasaray kariyerinin en kötü lig başlangıcını yaptı.

Ekim ayında 29 bin 463 habere konu olan Fatih Terim, en çok konuşulan teknik direktörler sıralamasında zirvede yer aldı.

Beşiktaş'ta kan değişikliği

2019-2020 Sezonuna yaptığı kötü başlangıcın ardından, bir türlü beklenen çizgiyi yakalayamayan Beşiktaş'ta tüm oklar yönetime çevrilmişti. Art arda alınan kötü sonuçlar neticesinde hem sosyal medyada hem de tribünlerde tepkilerini dile getiren siyah beyazlı taraftarlar başta Fikret Orman olmak üzere bütün yönetimi hedef almıştı. Gösterilen tepkilerin ardından Fikret Orman geçen Eylül ayında istifa kararı almıştı. Bu istifa kararının ardından düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısında başkanlık yarışı heyecanı yaşandı. Açılan 17. sandık sonunda rakipleri Serdal Adalı ile Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Beşiktaş'ın çiçeği burnunda başkanı Çebi göreve gelir gelmez ayağının tozuyla, ilk ödeme sözünü de gerçekleştirdi. UEFA'da gelecek sezon için 'men' tehlikesi yaşamak istemeyen Siyah-Beyazlılar, ay sonuna kadar ödenmesi gereken 105 milyon TL'yi tamamladı.

Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre medyada 14 bin 71 haberde bahsedilen Ahmet Nur Çebi en çok konuşulan kulüp yöneticisi olurken, kendisini 11 bin 46 haber ile başkanlık koltuğunu devraldığı Fikret Orman takip etti.
İhlas Haber Ajansı
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