1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.
 06 Kasım 2019 22:11
Yazdır
Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Göle'de Termometreler eksi 18 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle ilçede arabaların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava Ardahan'da da etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesi, mevsimin en soğuk gecelerinden birini yaşarken, hava sıcaklığı -18 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle arabaların camları buz tuttu. Yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
190 yıllık Müslüman mezarlığına gökdelen dikilmiş
06 Kasım 2019 22:06		 Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni belli oldu
06 Kasım 2019 20:02
Ünlü otele tahliye kararı: 350 müşteri tahliye ediliyor
06 Kasım 2019 18:04		 Bu da gerçek Kaz Bank
06 Kasım 2019 14:29
Bir şehir bunu konuşuyor; 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu
06 Kasım 2019 14:19		 Mahkumlar mimari restorasyon işlerinde görev alıyor
06 Kasım 2019 14:14
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gıda Kontrol Laboratuvarı kuracak
06 Kasım 2019 12:20		 'Beyaz cennet' Pamukkale'de 'ara tatil' bereketi
05 Kasım 2019 23:16
İznik'teki 1500 yıllık bazilika su altı müzesi olacak
05 Kasım 2019 22:48		 Meriç Nehri'nde tedirgin eden görüntü
05 Kasım 2019 21:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:26 - Turistlere sahte rapor düzenleyen doktor gözaltında22:25 - Otomobilin ambulansa çarpması sonucu 3 kişi yaralandı22:21 - Sakin Şehir Şavşat'ta oteller bu yaz doldu taştı22:16 - Kooperatifi Başkanı: 15 liraya zeytin yağı olmaz22:11 - Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu22:06 - 190 yıllık Müslüman mezarlığına gökdelen dikilmiş22:03 - Ekim'de en konuşulan takım belli oldu22:01 - Yerli ve milli temizlik ürünü 'Boron'un lansmanı yapılacak21:53 - Harf inkılabı tartışması kavga çıkardı21:48 - Erbakan'ın otomobilini değerinin iki katı ödense de satmıyor
21:43 - Yeni doğan bebeğinizi internetten tanımayın21:38 - KYK burs ve kredi sonuçları, 15 Kasım'da açıklanacak21:37 - Almanya'da görev yapacak din görevlilerine Almanca şartı21:33 - Otomotiv sektörü 'destekle' gaza basacak21:28 - OYAK, TOTAL'i satın alıyor21:23 - Suçluyu saç kepeği bile ele veriyor21:18 - Türkiye'nin 'ev sahipliği' dünyaya örnek oluyor21:13 - 'Seçil öğretmen konusunda susup, atanamayan öğretmen konusunda siyaset akılla aley etmektir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede, çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Biri öğretmen dört bekar kardeş, ilaç içerek intihar etti
THY'den yurt içi bilet kampanyası
YİK'te, Bülent Arınç'ın oturma yeri değişti
İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi tanıdık isme
7 kurumun, iptal /ihdas kararnameleri yayımlandı
AYM: Sınıfta Bakanı dinlememek, alkışlı protesto yapmak, huzuru bozmaz, disiplin cezası verilemez
'Yargı paketi üstü örtülü af getiriyor'
1049 vergi müfettişi kararnamesi yayımlandı
Ayağımız AVM'den kesildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaldırım taşının altına biriken su 1
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
mekanın sahibi şarkısının spotify'dan kaldırılması 3
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 3
güzel avrat otu 4
su kuyusu 1
ankara 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
şu an çalan şarkı 3
gelecegenefes.com 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Şereflikoçhisar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam