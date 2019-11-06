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Kooperatifi Başkanı: 15 liraya zeytin yağı olmaz

Edremit Körfezi'nin önemli zeytin ve zeytin yağı üretim merkezlerinden olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Çalışkan, tüketicileri sahte zeytin yağına karşı ikaz etti.
 06 Kasım 2019 22:16
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Kooperatifi Başkanı: 15 liraya zeytin yağı olmaz

Edremit Körfezi'nin önemli zeytin ve zeytin yağı üretim merkezlerinden olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Çalışkan, tüketicileri sahte zeytin yağına karşı ikaz etti.

Sosyal medya reklamları üzerinden bölgenin ismi kullanılarak litresi 10 ila 15 lira arasında zeytin yağı adı altında ürünler satıldığına dikkat çeken Çalışkan, "Yurt genelinde rekolte verilerine göre bu yıl 225 bin ton zeytin yağı üretimi beklenmektedir. Çanakkale'de ilimizde ise 6 bin tondur. Geçen yıllara göre artan rekolteye rağmen, zeytin yağı değerli bir ürün olduğu için gerekli belgeleri olmadan üretim yapan ve insan sağlığını tehdit eden kişi ve kurumlar zeytin yağında tağşişe devam etmektedir. Yakın zamanda çok sık gördüğümüz bir şey var. Sosyal medya hesapları üzerinden veya internet sitelerinden litresi 10 ye 15 liradan kargo yaparak adrese teslim zeytin yağı satışları yapılmaktadır. Bölgemizdeki toptancı ve tüccarların zeytin yağı alım fiyatları bile bu seviyelerin üzerindedir. Bu yağların ne olduğu meçhuldür ve bu tür oyunlara itibar etmemek gerekir. 15 liraya zeytin yağı olmaz" dedi.

Hüseyin Çalışkan, tüketicilerin bilinen marka ve kişilerden zeytin yağı almalarını istedi.
İhlas Haber Ajansı
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