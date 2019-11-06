Milas Belediyesi hizmet araçlarını artık kiralamayacak

Milas Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin yanı sıra 4 ek gündem maddesinin ele alındığı toplantıda, oy birliğiyle Milas Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt ve iş makinesi alımına karar verildi.

Milas Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasında gündemin ilk iki maddesinde yer alan taşıt ve iş makinesi kiralanması, alımı konusuyla ilgili meclis üyelerine bilgi aktaran Başkan Tokat, "daha önceleri belediyeler açısından daha ucuz görüldüğü için tercih edilen araç ve iş makinesi kiralama işleri değişen mevzuatlarla artık daha pahalıya mal olmaya başladı. Bunun için Milas Belediyesi olarak hizmetlerimizde kullandığımız araçları kendimiz temin etmek istiyoruz. Ayrıca eskiyen, ömrünü tamamlayan iş makinelerimiz ve değişen hizmet alanlarımız nedeniyle farklı iş makinelerine ihtiyacımız var. Şu anda kredi şartları çok uygun olduğu için 2 milyon 250 bin lirasını kredi çekerek, kalan miktarını ise belediyemizce karşılayarak eksik araç ve makinelerimizi almak istiyoruz" dedi.

Başkan Tokat'ın yapmış olduğu açıklamanın ardından gündemin ikinci maddesi olan " 5393 sayılı Yasanın 18/d maddesi gereğince Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere (Taşıt ve İş Makinesi alımı) 2.250.000,00 TL kredi kullanılması talebinin görüşülmesi" ve üçüncü maddesi olan "Belediyemiz tarafından kullanılmakta olan araçların ekonomik ömürleri tamamlandığından ve kiralama yapılan iş makineleri ve araçların maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 22 tonluk ekskavatör, 2 adet kazıcı yükleyici iş makinesi, 1 adet greyder, 1 adet engelli nakil aracı, 1 adet teleskopik vinç, 10 adet binek ve 5 adet kamyonet (pick-up) araç alınması talebinin görüşülmesi" oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan "Belediyemizin 2020 yılı Evsel Katı Atık ücret tarifeleri ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi" maddesi öncesinde de yine kısa bir açıklama yapan Başkan Tokat, "yeni çıkan yasa gereği ikametgah ve ticarethanelerden katı atık ücretleri alınacak. Bu ücret MUSKİ'nin faturaları aracılığı ile toplanılacak. Durum böyle olunca aslında Büyükşehir Belediye Başkanımız da itirazda bulundu. Vatandaşta suya zam yapıldı düşüncesi oluşacağını ifade etti. Su faturaları aracılığı ile tahsil edilecek olan meblağlar daha sonra ilçe belediyelerin hizmetleri karşılığı olarak ilçe belediyelerine aktarılacak. Bununla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın; İlçemiz Çamlıyurt Mahallesinde bulunan tarla vasıflı mülkiyeti Milas Belediyesi'ne ait taşınmazı talep etme konusu da mecliste görüşüldü.

Geçmişte içme suyu olarak da kullanılan su kaynağının bulunduğu taşınmaz ile yörenin içme suyu ihtiyacına takviyede bulunacağı yönündeki başvuru üzerine, taşınmazın içme suyu hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi oy birliği ile karara bağlandı.

11 gündem maddesinin yanı sıra 4 ek gündem maddesinin ele alındığı Milas Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 2020 yılı Evsel Katı Atık ücret tarifeleri ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi ve 4 ek maddenin yeniden ele alınması için 8 Kasım Cuma günü saat 10'da ikinci oturumla gerçekleşecek.

Meclis toplantısının ardından söz alan CHP Meclis üyesi Şakir Özdemir, hafta sonu 6'ncısı düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Fakat açılışta Belediye Başkanımıza söz hakkı verilmedi. Milas halkını, Milas Belediyesi'ni temsil eden kişidir kendisi. Ayrıca bu tür etkinliklere en fazla desteği veren kurum da Milas Belediyesidir. Onun için mutlaka Belediye Başkanımıza açılışta söz verilmeliydi. Bu tür davranışlar ortak akla, kurumlar arasındaki ilişkilere zarar verir. CHP gurubu olarak bunu meclisimizde ifade etmek istedik" dedi.

Özdemir'in ardından söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hürol Önder ise "AK Parti grubu olarak biz de böyle bir etkinlikle Belediye Başkanının konuşması gerektiğini, söz verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Meclis toplantısı öncesinde grubumuzda da bu konu gündeme geldi. Konuyu AK Parti Milas İlçe Başkanımız ve Muğla Milletvekilimiz ile de görüştük. Kendileri de yaşananları uygun bulmuyorlar.

Toplantı Pazar günü Ören'de düzenlenmesi planlanan boğa güreşlerini organize eden komite üyeleri tarafından Başkan Tokat ve meclis üyelerine yağlık hediye edilmesi ve güreşlere davette bulunmaları ile son buldu.