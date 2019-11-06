1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu

Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 3 silahlı Güvenlik Görevlisi alımına 392 kişi başvurdu.
 06 Kasım 2019 22:38
Yazdır
3 güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu

Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 3 silahlı Güvenlik Görevlisi alımına 392 kişi başvurdu.

Geçtiğimiz günlerde başvuruların sona ermesinden sonra Niğde Kültür Merkezinde kura çekimi yapıldı. Silahlı 3 Güvenlik Görevlisi alımı yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne toplamda 392 kişi başvurdu. Yapılan kura çekiminde 12 asil 12 yedek seçilirken önümüzdeki günlerde 3 kişinin belirlenmesi için mülakat yapılacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karabük Üniversitesi araştırma görevlisi ilanında rekabeti engelleyici şartlar!
06 Kasım 2019 17:33		 Gençlik ve Spor Bakanlığı, 3 aydır neyi bekliyor?
05 Kasım 2019 11:15
YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı
04 Kasım 2019 16:35		 Ardahan Üniversitesi ilanında yer alan tartışmalı kadro!
04 Kasım 2019 14:56
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
04 Kasım 2019 10:44		 YÖKDİL sorularını değerlendiriyoruz
03 Kasım 2019 13:15
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
02 Kasım 2019 00:03		 Adalet Bakanlığı'ndan hakim savcı alımı ile ilgili açıklama
31 Ekim 2019 17:14
Bozok Üniversitesi, iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etmeli!
31 Ekim 2019 11:12		 Üniversite 'teze geçmemiş' olmak şartıyla araştırma görevlisi ilanı verebilir mi?
30 Ekim 2019 15:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak00:02 - 7 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?23:40 - 'Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim'23:33 - Petrol geriledi, altın fiyatları yükseldi23:27 - Trump: Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık23:21 - Maden işçisine risk tazminatı23:16 - AB'den Türkiye'ye 50 milyon Euroluk destek23:11 - KYK'dan sonuç açıklaması23:07 - Frigya, Avrupalı turistlerin gözdesi olmaya başladı
23:02 - Erdoğan, Trump ile görüştü. Ziyaret kesinleşti22:57 - Fatih'teki siyanürlü intiharda 'nü' fotoğraf iddiası22:57 - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geliyor22:53 - Mansur Yavaş, TOKİ uzmanını, kritik daire başkanlığına atadı22:48 - Kılıçdaroğlu: Bakanlar topluma hesap versin22:43 - Fuat Oktay: Dünyanın ilk 20 ekonomisinden biriyiz22:38 - 3 güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu22:34 - Milas Belediyesi hizmet araçlarını artık kiralamayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmamoğlu ile Soylu arasındaki 'ahmak' polemiğinde, sizce kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?
7 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 5
ankara 1
arda kardeşler'e maç verilmesi 1
son buluşmada bakılan noktalar 5
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 5
p plaka 2
nabil dirar 1
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 1
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 9
güzel avrat otu 4
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Şereflikoçhisar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam