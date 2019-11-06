1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mansur Yavaş, TOKİ uzmanını, kritik daire başkanlığına atadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en kritik birimlerinden biri olan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi.
 06 Kasım 2019 22:53
Yazdır
Mansur Yavaş, TOKİ uzmanını, kritik daire başkanlığına atadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TMMOB/Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası önceki dönem Genel Başkanı Ertuğrul Candaş'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en kritik birimlerinden biri olan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevine getirdi.

Ertuğrul Candaş son 12 yıldır TOKİ'de uzman kadrosunda çalışıyordu.

ERTUĞRUL CANDAŞ KİMDİR?

1968 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamlayarak Harita Mühendisi unvanını almıştır. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi alanında, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi alanında iki ayrı Yüksek Lisans yapmıştır.

1990 yılında Kaman Belediyesi'nde başladığı kamu görevini 1993 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na naklen atanarak 2007 yılına kadar sürdürmüştür. 2007 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) uzman olarak naklen atanmıştır. Yaklaşık 12 yıl boyunca bu kurumda çalışmıştır.

2005-2007 yılları arasında Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği Başkanlığına seçilmiştir. Bu dönemde, Derneğin yayın organı olan "Kamu Yönetimi Dünyası" adlı dergiyi sahibi olarak çıkarmıştır.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bütçe Komisyonu Başkanvekili'nden 'dolaylı vergi' itirafı
06 Kasım 2019 13:52		 2020 Yılı Bütçesi Komisyonunda görüşülmeye başlandı
06 Kasım 2019 11:58
'Cezaevlerinde kapasite konusunda ciddi bir fazlalık söz konusu'
31 Ekim 2019 14:45		 Vergi düzenlemesi teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı
30 Ekim 2019 20:57
Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
30 Ekim 2019 16:48		 Rabia Naz Komisyonu, Giresun'a gidecek
29 Ekim 2019 22:17
'İstihdam, 3 yılda 3,2 milyon kişi artırılacak'
24 Ekim 2019 15:19		 2020 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
24 Ekim 2019 15:01
Bütçe teklifinin, Komisyondaki görüşme takvimi belli oldu
23 Ekim 2019 12:58		 Çocuk Ölümlerinin Araştırılması için komisyon kuruldu
22 Ekim 2019 20:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak00:02 - 7 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?23:40 - 'Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim'23:33 - Petrol geriledi, altın fiyatları yükseldi23:27 - Trump: Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık23:21 - Maden işçisine risk tazminatı23:16 - AB'den Türkiye'ye 50 milyon Euroluk destek23:11 - KYK'dan sonuç açıklaması23:07 - Frigya, Avrupalı turistlerin gözdesi olmaya başladı
23:02 - Erdoğan, Trump ile görüştü. Ziyaret kesinleşti22:57 - Fatih'teki siyanürlü intiharda 'nü' fotoğraf iddiası22:57 - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geliyor22:53 - Mansur Yavaş, TOKİ uzmanını, kritik daire başkanlığına atadı22:48 - Kılıçdaroğlu: Bakanlar topluma hesap versin22:43 - Fuat Oktay: Dünyanın ilk 20 ekonomisinden biriyiz22:38 - 3 güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu22:34 - Milas Belediyesi hizmet araçlarını artık kiralamayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmamoğlu ile Soylu arasındaki 'ahmak' polemiğinde, sizce kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?
7 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkan zengin 2
vedat muriqi 1
ankara 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
p plaka 2
nazlı ılıcak'ın tahliye edilmesi 1
Mario Balotelli 3
son buluşmada bakılan noktalar 5
V For Vendetta 2
Abdullah Çatlı 2
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam