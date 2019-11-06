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Fatih'teki siyanürlü intiharda 'nü' fotoğraf iddiası

Fatih'te bir apartman dairesinde cesetleri bulunan 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettiği iddia edilmişti. Kardeşlerin aile dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan, ailenin geçim sıkıntısı nedeniyle zor günler yaşadığını belirtti. Alkan, kardeşlerden birinin, "Ben ölürsem perişan olurlar ben öleyim onları da arkamdan sürükleyeyim" şeklinde düşünerek intihar eylemini gerçekleştirmiş olabileceğini ileri sürdü.
 06 Kasım 2019 22:57
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Fatih'teki siyanürlü intiharda 'nü' fotoğraf iddiası

RS FM yayınına katılan Serpil Alkan geçim sıkıntısı çeken, elektrik borcunu ödeyemeyen, bankalara borçlu olan kardeşlerin hikayesini canlı yayınında anlattı.

"ÇOCUKLAR BANA GÜLÜYOR, GÜCÜME GİDİYOR DİYORDU"

Aile dostu Alkan, "Oya ve Kamuran benim 35 senelik arkadaşım. Oya'nın annesi vefat ettikten sonra 60 bin tl borçlanmış ve kredi çekmiş. Düğün salonlarında şarkıcılık yapmıştı, daha fazla para kazanabilmek için Mimar Sinan'da modellik yapmaya başladı. 130 kiloya çıkmıştı. Nü fotoğrafı çekilirken 'çocuklar bana gülüyordu, gücüme gidiyor' diyordu. Psikolojisi bozuldu. 'Ben ölürsem ablam, kardeşim, abim perişan olurlar bütün yük benim üzerimde' diyordu. En çok ablasını severdi. Ben ölürsem perişan olurlar ben öleyim onları da arkamdan sürükleyeyim gibi düşündü diye hissediyorum. Hiç evlenmediler, hep beraber yaşıyorlardı. Ev sahibi kirayı arttırmak istiyordu bu yüzden mahkemelik olacaklardı. Ramazan ayında erzak yardımı yapanlardan toplayıp onlara veriyordum. Bu sene Kamuran'a söyledim 'ben almayacağım durumu benden daha kötü olanlara ver' dedi" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLERİNE SESLENİYORUM"

Alkan, "İki kardeşi var onlara sesleniyorum. Ben aileden olmadığım için bana cenazeyi vermeyecekler. En azından cenazeyi kaldırmak için bana yardım etsinler. Durumlarını düzeltmek, borçlarını kapatmak için Mersin'de bir miras olayı vardı. Ucuza gitmesin diye biraz bekletmişlerdi. Aile Sosyal Bakanlığından geldiler, başvuru yok dediler. Haber vermedikleri için yardım da gelmemiş. Daha önce yeşil kart çıkartsınlar diye çok söyledim ama kabul etmediler, onurlu insanlar" dedi.

"ÖLMEYİ HAK ETMEDİLER"

Alkan son olarak "O kadar kötü insanlar varken arsız, yüzsüz insanlar varken böyle olmamalıydı. Onur duyuyorum ama ölmeyi hak etmediler" şeklinde konuştu.

BEDEN ISISINDAN YOLA ÇIKILIYOR

Yapılan incelemelerde siyanür içerek öldükleri belirlenen kardeşlerden Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da modelist olan aynı zamanda canlı mankenlik yapan Oya Yetişkin'in beden ısısından diğer kardeşlerden daha sonra yaşamını yitirdiği değerlendirilmeye başlandı. Bunun üzerine, Yetişkin'in içine siyanür koyduğu meyve suyunu kardeşlerine içirdikten sonra kendisinin içtiği değerlendirilmeye başlandı
Memurlar.Net
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