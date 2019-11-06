ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geliyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek- Jeffrey, yapacağı görüşmelerde, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve DEAŞ terör örgütü ile mücadele konularını ele alacak
|06 Kasım 2019 22:57
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin 8 ve 9 Kasım'da İstanbul ve Ankara'da olacağı belirtildi.
Jeffrey'in Türk yetkililerin yanı sıra Suriyeli muhalif yetkililerle de bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, "Elçi Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte üst düzey Türk yetkililerle ortak çıkarlar kapsamında kuzey Suriye ve DEAŞ terör örgütü ile mücadele konularını görüşecek." ifadeleri yer aldı.
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