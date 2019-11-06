Erdoğan, Trump ile görüştü. Ziyaret kesinleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
|06 Kasım 2019 23:02
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump arasında bu akşam gerçekleşen görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
İki lider, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.
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