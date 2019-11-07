İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Öğretmeniyle Güzel İstanbul" projesi kapsamında üçüncüsü yapılacak olan "Deneyim Paylaşım Günlerinde" yönetici ve öğretmenlerimiz bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ile paylaşıyor.
|07 Kasım 2019 00:03
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Öğretmeniyle Güzel İstanbul" projesi kapsamında üçüncüsü yapılacak olan "Deneyim Paylaşım Günlerinde" yönetici ve öğretmenlerimiz bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ile paylaşıyor.
18, 19, 20 Kasım 2019 tarihlerinde Şehremini Anadolu Lisesi'nde 11.00-14.00 saatleri arasında yapılacak paylaşımlarda 50 farklı paylaşım konusu ve 52 görevli öğretmen yer alıyor. Programa kayıtlar ogi.istmem.com üzerinden kayıt alınacaktır.
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