1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Öğretmeniyle Güzel İstanbul" projesi kapsamında üçüncüsü yapılacak olan "Deneyim Paylaşım Günlerinde" yönetici ve öğretmenlerimiz bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ile paylaşıyor.
 07 Kasım 2019 00:03
Yazdır
İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Öğretmeniyle Güzel İstanbul" projesi kapsamında üçüncüsü yapılacak olan "Deneyim Paylaşım Günlerinde" yönetici ve öğretmenlerimiz bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ile paylaşıyor.

18, 19, 20 Kasım 2019 tarihlerinde Şehremini Anadolu Lisesi'nde 11.00-14.00 saatleri arasında yapılacak paylaşımlarda 50 farklı paylaşım konusu ve 52 görevli öğretmen yer alıyor. Programa kayıtlar ogi.istmem.com üzerinden kayıt alınacaktır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eğitim için bir günde 8 bin kapı çaldılar
03 Kasım 2019 12:03		 Şanlıurfa'da sınır bölgelerinde eğitim öğretim başladı
28 Ekim 2019 09:36
'Altın bileziği' kollarına bu merkezde taktılar
27 Ekim 2019 14:18		 O ilde öğrenciler okulda cep telefonu kullanamayacak
25 Ekim 2019 13:40
Mahkeme kararına rağmen görevden alınmadı
25 Ekim 2019 10:57		 İstanbul'da, 522 okul yöneticiliği kadrosuna başvuru alınacak
18 Ekim 2019 23:02
İYEP programıyla minik öğrencilerin yetenekleri artıyor
15 Ekim 2019 16:25		 Bu projeyle tüm okullar birbirine bağlanacak
10 Ekim 2019 20:43
İstanbul'da taşınmasına karar verilen okullar tahliye ediliyor
09 Ekim 2019 11:58		 Durakta bekleyenlere matematiği sevdiren proje
08 Ekim 2019 16:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:50 - Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik00:48 - Oktay: ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız Barış Pınarı Harekatı'yla sahada verilmiştir00:03 - İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak00:02 - 7 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?23:40 - 'Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim'23:33 - Petrol geriledi, altın fiyatları yükseldi23:27 - Trump: Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık23:21 - Maden işçisine risk tazminatı23:16 - AB'den Türkiye'ye 50 milyon Euroluk destek
23:11 - KYK'dan sonuç açıklaması23:07 - Frigya, Avrupalı turistlerin gözdesi olmaya başladı23:02 - Erdoğan, Trump ile görüştü. Ziyaret kesinleşti22:57 - Fatih'teki siyanürlü intiharda 'nü' fotoğraf iddiası22:57 - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geliyor22:53 - Mansur Yavaş, TOKİ uzmanını, kritik daire başkanlığına atadı22:48 - Kılıçdaroğlu: Bakanlar topluma hesap versin22:43 - Fuat Oktay: Dünyanın ilk 20 ekonomisinden biriyiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmamoğlu ile Soylu arasındaki 'ahmak' polemiğinde, sizce kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?
7 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak
Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik
Oktay: ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız Barış Pınarı Harekatı'yla sahada verilmiştir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son buluşmada bakılan noktalar 5
su kuyusu 1
şu an çalan şarkı 3
kaldırım taşının altına biriken su 1
sakın gelme 4
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 4
Abdullah Çatlı 2
gelecegenefes.com 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 5
khk faciadır 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Şereflikoçhisar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Bestel Turizm 18 İşçi Alacak
Rize İkizdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 1 İşçi Alacak
Günüşhane Gümüşgöze Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam