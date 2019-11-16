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EKPSS ile atanmış olan memur, yeniden EKPSS'ye girip atanabilir mi?

Engelli alım yönetmeliğinde yer alan hükme göre, EKPSS ile atanmış bir memurun, yeni bir EKPSS'ye girerek yeniden atanması iki durumda mümkündür.
 16 Kasım 2019 10:46
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EKPSS ile atanmış olan memur, yeniden EKPSS'ye girip atanabilir mi?

SORU: 2016 yılında EKPSS ile üniversiteye memur olarak atandım. Ben bi daha EKPSS'ye girip tekrardan hangi kadroya atanırsam muvafakat alıp atanabilirim. İkinci sorum istifa edip geri dönmek istersem kendi kurumumun beni alması zorunlumu veya isteğine mi kalır. Şimdiden teşekkürler.

CEVAP:

2014 tarihli Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğinin 14. maddesinin ilk fıkrası şu şekildedir:

"Madde 14 - (1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz."

Bu hükme, yeni bir EKPSS puanıyla, tekrar atanmak isteyenlerin

1- Başka bir hizmet sınıfındaki kadroları tercih etmesi (Örneğin kişi GİH'tedir, THS'deki bir kadroya atanacaktır)

2- Bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara atanması, (Örneğin kişi Bilgisayar İşletmenidir, Teknisyen/ Tekniker/ Mühendis kadrosuna atanacaktır)

gerekmektedir.

Bu ayrıntıya dikkat etmek şartıyla, memur olanların yeni bir EKPSS'ye girerek, tekrar atanma talebinde bulunmaları, atanmaları halinde de, nakil ve kurumlar arası karşılıklı mutabakat süreciyle yer değiştirmeleri mümkündür.

Memurlar.Net - Özel

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