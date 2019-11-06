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Petrol geriledi, altın fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, ticaret iyimserlikleriyle art arda üç gün yükseldikten sonra, ABD ham petrol soklarının beklentilerin üzerinde artmasının etkisiyle geriledi.
 06 Kasım 2019 23:33
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Petrol geriledi, altın fiyatları yükseldi

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.25 düşüşle 62.80 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.09 artışla 57.28 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları da Salı günü yüzde 1.0'den fazla geriledikten sonra, bugün yatırımcıların ABD-Çin ticaret

görüşmelerinde somut gelişmeler olmaması nedeniyle riskli varlıklardan uzaklaşmalarıyla hafif yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.04 artışla 17.57 dolardan,

- altın, yüzde 0.40 artışla 1,489.70 dolardan,

- bakır, yüzde 0.26 düşüşle 2.693 dolardan,

- platin, yüzde 0.28 artışla 933.20 dolardan ve

- paladyum yüzde 1.42 artışla 1,771.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 450 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını da 1,862 liraya yükseldi.
DHA
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