'Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç'ın açıklamalarını eleştirdi. KHK ve kayyum uygulamalarının doğru olduğunun altını çizen Turan, belli görevlerde olan kişilerin ekranlarda şahsi kanaat açıklamasını doğru bulmadığını belirti. Turan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şahsi kanaat toplantılarda ifade edilir ekranlarda değil. Sayın Arınç'ın kurullarda bunu söyleme hakkı var bırak kurul üyeliğini bırak gel televizyonda tartış lafım yok. Ama siz KHK feci derseniz bu KHK'ya imza atan Erdoğan'a feci söylemiş olursunuz. Bu doğru olmaz.

Siyasal tartışma bir tarafa psikolojik tartışma bir tarafa ben KHK derken bir gazi ve şehit evinde psikolojik üzüntü olacaksa bundan hicap duyarım.

Ben o yazıyı okurken Arınç da bizlerin de ders alacağı ifadeler vardı. Ama keşke o tartışmalardan sonra olmasaydı tartışmalar olmadan olsaydı olurdu. Ben Arınç'ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim. Madem şahsi açıklamalar yapıyoruz. Sayın Erdoğan'ın esefle karşılamasından sonra o toplantıya gitmezdim.