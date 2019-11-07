Meslektaşı vurdu: Gece yarısı dehşet olay

MEB, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINI NE ZAMAN YAPACAK? Milli Eğitim Bakanlığı şef ve memur kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı en son 06 Aralık 2015 tarihinde yapılmıştır. 5 yıl içinde de yeni bir görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmamış olup, bu süreç, gelecek planlamasını bu sınavlara bağlayan personeli mağdur etmektedir.