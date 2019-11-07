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Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 07 Kasım 2019 05:15
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Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik

7 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30941

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1753

Ekli "Kamu Görevlerine tik Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

6 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Öğretmen adaylarının 2018 ve 2019 yıllarında elde ettikleri KPSS sonuçlan hakkında, 11 inci maddenin bu maddenin yayımı tarihinden önceki hükmünün uygulanmasına devam edilir."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
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