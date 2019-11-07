Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
|07 Kasım 2019 05:15
|Yazdır
7 Kasım 2019 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 30941
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 1753
Ekli "Kamu Görevlerine tik Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.
6 Kasım 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır."
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 11- Öğretmen adaylarının 2018 ve 2019 yıllarında elde ettikleri KPSS sonuçlan hakkında, 11 inci maddenin bu maddenin yayımı tarihinden önceki hükmünün uygulanmasına devam edilir."
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği
07 Kasım 2019 04:57
|Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği
07 Kasım 2019 04:54
|Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği
07 Kasım 2019 04:52
|Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Kasım 2019 04:51
|Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
07 Kasım 2019 04:44
|Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
07 Kasım 2019 04:42
|BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda
07 Kasım 2019 01:52
|Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik
07 Kasım 2019 00:50
|Oktay: ABD Başkanı'nın mektubuna cevabımız Barış Pınarı Harekatı'yla sahada verilmiştir
07 Kasım 2019 00:48
|7 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
07 Kasım 2019 00:02