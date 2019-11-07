Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı
|07 Kasım 2019 05:58
|Yazdır
Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde bir pankras hastası, kapalı yöntemle ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.
Isparta'da bir kişi, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiye hastaneye başvurdu.
Hastanın yapılan değerlendirmesinde ana damarlarına yayılmış pankreas kanseri tespit edildi.
Hastanede görevli 7 doktorun katılımıyla kapalı yöntemle yapılan ameliyat ile hasta sağlığına kavuştu. Hasta, ameliyat edildikten 11 gün sonra taburcu edildi.
Ameliyata katılan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Çetin, geliştirilen yöntemin, Antalya'da düzenlenen 14. Türk Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi Kongresinde "en iyi video sunum" kategorisinde ödülü layık görüldüğünü söyledi.
Üniversite olarak başarılı operasyonlara imza attıklarını belirten Çetin, "Tüm onkolojik ameliyatların yüzde 90'nını kapalı yani laparoskopik şekilde gerçekleştiriyoruz. En son yaptığımız operasyonda hastamız dünyada ve Türkiye'de ikinci defa bu yöntemle ameliyat edilen pankreas hastasıdır." diye konuştu.
Ameliyatta yer alan Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu ise bu tarz ameliyatların kapalı yöntemle yapılıyor olmasının hasta açısından önemine vurgu yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Dr. Yılmaz: 5 yıl içerisinde domuzdan insana karaciğer nakletmeyi hedefliyoruz
05 Kasım 2019 00:10
|Dijital hastanelere robot hekimler geliyor
26 Ekim 2019 09:31
|Konya organ naklinin yeni 'merkezi' oluyor
22 Ekim 2019 12:27
|Türk doktor geliştirdi, kanser ameliyatı süresi kısaldı
05 Eylül 2019 23:51
|Türk bilim insanı hastalıkları 'yüzden' okuyacak
12 Ağustos 2019 21:39
|Yara bantları yaraları daha çabuk iyileştirecek
29 Temmuz 2019 19:35
|Prostat hastalarına iyi haber! Türk bilim adamı geliştirdi
28 Temmuz 2019 17:54
|Türk ve Amerikalı bilim insanları harekete geçti!
23 Temmuz 2019 21:51
|Kayısı, deney hayvanlarının karaciğerini yeniledi
22 Temmuz 2019 22:38
|Uyku apnesini belirleyebilen yazılım geliştirildi
22 Temmuz 2019 20:08