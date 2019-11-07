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İmalata fon dopingi

Kredi Garanti Fonu, öncelikli sektörlerde rekabetçiliği ve verimliliği artıracak projeler için kesenin ağzını açacak. Fonun yüzde 50'si imalat sanayi sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek
 07 Kasım 2019 06:10
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İmalata fon dopingi

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre; finans alanı başta olmak üzere ekonomide bir dizi önemli adım atılacak. Yeni yılda, imalat sanayi firmalarının uzun dönemli getiriyi hedefleyerek risk almasını sağlayacak güçlü ve yenilikçi araçlarla finansmana erişimi kolaylaştıran bir yapı oluşturulacak. Kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak. Kredi Garanti Fonu'nun öncelikli sektörlerde rekabetçiliği ve verimliliği artıracak projelerde kullanılmasına ağırlık verilecek.

FONUN YARISI İMALAT SANAYİİNE

Kredi Garanti Fonu'nun yüzde 50'si imalat sanayi sektöründe yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek. Yeni kefalet limiti açılması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanacak protokoller kapsamında öncelikli sektörlere verilecek. Bu kapsamda Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın başta öncelikli sektörler olmak üzere sanayi yatırımlarına desteği güçlendirilecek.

ÖZ SERMAYE 750 MİLYON TL ARTIYOR

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın öz sermayesi 750 milyon TL artırılacak. Banka öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edebilecek. Kalkınma ve Yatırım Bankası firmalara proje analiz aşamasından projeyi izlemeye kadar tüm aşamaları kapsayan ekonomik, mali ve teknik yatırım danışmanlığı desteği verecek.

FON KULLANIMI ÖZENDİRİLECEK

Finansal sektörün, reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve reel sektörün sermaye piyasası ve BDDK gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek. Varlık yönetim şirketleri, Finansal Kurumlar Birliği'ne üye olacak. Sermaye Piyasası Kurumu kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılacak. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı bir aylık vadeli işlem kontratlarının likiditesi artırılacak ve TLREF'e dayalı 3 aylık kontratlar işlem görmeye başlayacak. Elektronik Çek ve Bono Sistemi kurulacak.

Yeni Şafak
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