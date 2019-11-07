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30 bin kişi o bölgeye geri döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Fırat'ın doğusunda yeni bir dönem başladı. Türkiye'den 30 bin sığınmacının, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'a dönüş yaptığı öğrenildi.
 07 Kasım 2019 06:41
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30 bin kişi o bölgeye geri döndü

Harekat sırasında teröristlerin saldırısına uğramamak için daha güvenli gördükleri yerlere göç edenler de geçtiğimiz günlerde evlerine dönmüş, bu sayı 30 bini aşmıştı. Şimdi, yıllardır Türkiye'de barınan Tel Abyad ve Rasulayn sakinlerinin de geri dönüş süreci başlamış oldu. Sığınmacılardan 30 bini bölgeye dönerken önümüzdeki günlerde bu sayının 100 bini aşması bekleniyor. Terör örgütü ise Barış Pınarı Harekat alanının Suriyelilerin kitlesel dönüşlerine umut olmasını engellemek için her yolu deniyor. Bölge neredeyse her gün bombalı saldırılarla sarsılıyor.

Gelişmeleri değerlendiren Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Terör örgütü dönüşlerin önüne geçmek için bombalı araç eylemlerini devreye soktu. Bölgenin güvensiz olduğunu ve sivillerin bölgeye dönmesini engellemek için terör saldırılarına başladı. Orada bir güven ortamı olmadığı algısı yaymak için saldırılar düzenliyorlar. Oysa ki bölgenin güvenliği TSK ve SMO tarafından sağlanmaktadır. Her geçen gün bölgenin daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor" dedi.
Yeni Şafak
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