PKK 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı

Suriye'de 2014-2016 döneminde ülkenin üçte birlik kısmında hakimiyet sağlayan DEAŞ terör örgütü 2016-2019 aralığında tüm bu işgal koridorunu PKK'ya devretti. Deyrizor-El Baguz bölgesinin de PKK'ya devredilmesi ile bir dönem sayıları 60 bini aşan ve 50 bin kilometrekareden fazla alanı kontrol eden DEAŞ terör örgütünün Suriye'de ki toprak egemenliği tamamen sona erdi.

ABD-PKK ittifakı Suriye genelinde DEAŞ mensupları ve aileleri için Doğu ve Kuzey aksında 20'den fazla kamp hapishane tesis etti.

DEAŞ militanlarının önemli bir kısmı Ayn İsa, Derik, Aynel Arab, Kesra, Savame Hapishaneleri ile Deir el Zor bölgesi El Omar petrol bölgesinde ABD Askeri Üs bölgesine yakın noktada inşaa edilen cezaevlerine konuldu. Örgüt üyelerinin kadın ve çocuklardan oluşan yakınları ise El Hol, Roj ve Rukban mülteci kamplarına yerleştirildi.



Haseke-El Hol kampında halen 35 binden fazla DEAŞ'lı yakının kaldığı belirtiliyor. Son derece kötü koşulların hakim olduğu El Hol aynı zamanda ülkede kurulan en büyük mülteci kampı olma özelliği taşıyor.

DEAŞ'LILAR PKK İÇİN ŞANTAJ ARACI

PKK elebaşılarının DEAŞ'ı uluslararası camiaya karşı yıllardır işgal gerekçesi olarak kullandığını vurgulayan Suriye Kabile ve Aşiretler Konseyi Sözcüsü Mudar Hammad, "Barış Pınarı Harekatı ile taktik değiştirdiler. Şimdi artık bırakma tehdidini kullanıyorlar. Çünkü ellerinde tutukları DEAŞ'lılar çoğunlukla Avrupa ülkelerinden gelen teröristler ve bu ülkeler ne kadın ve çocukları ne de erkek teröristleri iade almak istemiyorlar. PKK'da bu durumu şantaj aracına dönüştürdü" ifadelerini kullandı.



YPG/PKK'lı teröristler Tel Abyad'daki DEAŞ'lıları da serbest bırakmıştı.

DEAŞ VE PKK'YI ALIP ÜLKEMİZDEN ÇIKIN

Suriye Kabile ve Aşiretler Konseyi olarak başta ABD ve Avrupa olmak üzere tüm DEAŞ ve PKK belasını bize musallat eden ülkelere açık bir çağrıda bulunuyoruz' diyen Mudar Hammad sözlerini şöyle sürdürdü: