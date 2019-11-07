1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ruslar ile ortak devriyede güven bunalımı

Ruslarla ortak devriyeler ABD ile sonuçsuz kalmış sürece benzemeye başladı. Verilen sözlere rağmen PKK, 30 kilometre güneye inmek bir yana sınır hattında cirit atıyor.
 07 Kasım 2019 07:20
Yazdır
Ruslar ile ortak devriyede güven bunalımı

Türkiye ile Rusya arasında Soçi mutabakatı kapsamında müşterek kara devriyelerinin ilk ikisi 5 gün arayla icra edildi. Sınırötesindeki askeri devriyelerin bu haftadan itibaren daha sık aralıklarla yapılması bekleniyor. Rusya ile mutabakat sağlanan angajman gereği, 'ortak devriye sırasında tespit edilen terörist unsurlar' etkisiz hale getirilecekti. Ancak bu noktada devriyelerin Rusya tarafından önceden hazırlanmış sahalarda yapılıyor oluşu dikkat çekiyor. Rus Subay İgor Jukov, devriyenin Rus tarafının bir önceki gün gezdiği güzergahta yapıldığını kaydetmiş, 'planda birtakım düzenlemeler yapılmasına rağmen devriyenin olağan şekilde geçtiğini' söylemişti. Müşterek kara devriyelerinin önceden hazırlanmış alanlarda yapılıyor oluşu samimi işbirliği beklentilerini karşılamaktan hayli uzak. Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye, 'karşılıklı güven' esasına dayalı olarak PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkarıldığı konusunda Rusya'nın sözlerine itibar edildiğini vurgulamıştı. Fakat PKK orada hala varlık gösterdiğinden ötürü, verilen sözler sahada hiçbir şekilde karşılık bulmuş değil. Barış Pınarı Harekat bölgesinin batı ve doğusunda Türkiye'nin askeri gözlem noktaları kurup kurmayacağı da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ORADA İŞLER KARIŞIK

Türkiye ile Rusya arasında şuana kadar gerçekleştirilen her iki müşterek devriye de sınır hattında görece daha sorunsuz alanları kapsadı. İlk kara devriyesi, Rasulayn-Kamışlı arasında Dırbesiye-Amude hattında yaklaşık 87 km uzunluğundaki hatta icra edildi. İkincisi ise Ayn el-Arab (Kobani) doğusunda 70 km'lik güzergahı kapsadı. Fırat'ın doğusunda yaklaşık 350 km uzunluğundaki devriye hattında en kritik yer ise Kamışlı doğusundan Irak-Suriye sınırına uzanan bölge olacak. ABD askerlerinin geri dönerek PKK'lılarla birlikte devriye attığı bu bölge Washington cephesi için olduğu kadar Esed ve Rusya açısından da kritik önemde. Türk askerinin Irak-Suriye arasındaki bölgeye girmemesi için tüm güçler büyük çaba sarf ediyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
07 Kasım 2019 07:30		 30 bin kişi o bölgeye geri döndü
07 Kasım 2019 06:41
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
07 Kasım 2019 05:15		 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği
07 Kasım 2019 04:57
Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği
07 Kasım 2019 04:54		 DSİ Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği
07 Kasım 2019 04:52
Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Kasım 2019 04:51		 Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
07 Kasım 2019 04:44
Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
07 Kasım 2019 04:42		 BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda
07 Kasım 2019 01:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:45 - Dünyada faizler iniyor emtialar yükseliyor07:30 - Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı07:20 - Ruslar ile ortak devriyede güven bunalımı07:15 - Ispanaktan bile kriz çıktı07:05 - PKK 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı06:41 - 30 bin kişi o bölgeye geri döndü06:30 - Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde - Haritalı06:10 - İmalata fon dopingi05:58 - Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı05:42 - Marmaray'dan tarihi geçiş
05:15 - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik04:57 - Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği04:54 - Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği04:52 - DSİ Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği04:51 - Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik04:44 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi04:42 - Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik04:00 - Meslektaşı vurdu: Gece yarısı dehşet olay
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmamoğlu ile Soylu arasındaki 'ahmak' polemiğinde, sizce kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?
Meslektaşı vurdu: Gece yarısı dehşet olay
Ruslar ile ortak devriyede güven bunalımı
Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik
7 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Marmaray'dan tarihi geçiş
İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak
30 bin kişi o bölgeye geri döndü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 MTV zam oranı belli oldu 5
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
Mario Balotelli 3
gelecegenefes.com 1
şu an çalan şarkı 3
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 2
ahmet hakan 1
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 3
arda kardeşler 1
SON İLANLAR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Karabük İl Özel İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 4 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam