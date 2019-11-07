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Dünyada faizler iniyor emtialar yükseliyor

Dünya faiz indirimine odaklanmışken, emtia piyasalarında yükseliş sürüyor. En son TCMB, ECB ve FED hızlı bir indirim döngüsüne girdi. Geçtiğimiz günü nisan ayından bu yana en yüksek seviyeden kapatan emtia fiyatları ise olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin tetikte. Endeksin bu yıl yüzde 9,4 artması dikkat çekiyor.
 07 Kasım 2019 07:45
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Dünyada faizler iniyor emtialar yükseliyor

Dünyada merkez bankaları hızlı bir faiz indirimi koridoruna girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB) son toplantılarında faiz indirimine karar verdi. Öte yandan emtia piyasalarında da artış sürüyor. Son bir ayda 59 dolar seviyesinde seyreden Brent tipi petrolün varil fiyatı 62 doların üzerine kadar çıktı. Bu süreçte TCMB sert faiz indirimine devam etti. Son üç toplantıda, bin puanlık indirim gerçekleştirmiş oldu. En son gerçekleşen PPK toplantısında 250 baz puanlık indirim yapan Merkez, faizi yüzde 16,5'ten 14'e kadar çekti. ECB ise Eylül 2019'da yaptığı 0,1 puanlık indirimin ardından beklemeye geçti. Avrupa Merkez Bankası gösterge konumdaki refinansman faiz oranını, marjinal kredi kolaylığı faiz oranını ve mevduat faiz oranını değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 0,00-0,25-0,50 seviyesinde tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi faiz indirimlerine devam ediyor. FED faizi yüzde 0,25 oranında indirerek yüzde 1,50-1,75 seviyesine çekti. Fed faiz kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı. Böylece 2019 yılında üst üste 3 kez faiz indirimi yapılmış oldu.

Emtia fiyatları ABD ile Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserliğin yeniden artmasından destek buldu. Bazı gümrük vergilerinin kaldırılması ihtimalinin gündeme gelmesi risk iştahını artırarak enerji fiyatları, değerli metaller ve tarım ürünlerinde yükselişe neden oldu. Bloomberg'in Emtia Spot Endeksi, nisan ortasından bu yana en yüksek seviyesinden kapattı. Gösterge endeks eylül ve ekim ayların art arda yükseliş kaydetti. Endeks bu yıl yüzde 9,4 arttı. Ticaret savaşıyla ilgili gelişmeler geçen yıl boyunca ham madde fiyatlarını baskı altında tuttu. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki anlaşmazlık talep görünümünü olumsuz etkilerken büyümenin yavaşlayacağına ilişkin endişeleri de artırıyordu. Şimdiyse görünüm tarafların sınırlı bir ilk anlaşmaya yöneldiği şeklinde. Çin, Devlet Başkanı Xi Jinping'in anlaşma imzalamak üzere yapacağı ABD seyahati öncesinde vergilerin kaldırılmasını istiyor. Singapur'da ING Groep NV Asya Pasifik baş ekonomisti Rob Carnell "Çin herhangi bir anlaşma konusunda iş birliği için yüksek bir bedel istiyor. ABD de en azından karşılamayı değerlendiriyor. Bakır gibi döngüye bağlı emtianın tamamı artık daha güçlü" dedi.

PETROL FİYATLARI SON BİR AYDA ARTTI

Son bir ayda 58 dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün varil fiyatı önceki gün 63 doları aştı. Gelişmelerin ardından petrol 62 dolar seviyesinden işlem gördü. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları 25-31 Ekim haftasında 4,26 milyon varil artış gösterdi. Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının devam etmesi küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi öngörülerini olumsuz etkilerken fiyatların baskılanmasına neden oluyor. Brent petrolde teknik olarak 62,77 ile 62,88 dolar aralığının direnç, 62,60 ile 62,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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