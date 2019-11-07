1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi 2023'e yetişecek

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Cumhuriyet Kulesine ilk kazma vurularak hafriyat çalışması başladı.
 07 Kasım 2019 08:00
Yazdır
Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi 2023'e yetişecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından önceki belediye başkanlığı döneminde yapımı başlanan, ancak daha sonra yapımına devam edilmeyen kule için yeniden start verildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğünün projelerinin revize edilmesi ve ile Cumhuriyet Kulesine ilk kazma vurularak hafriyat çalışmasına başlandı.

Cumhuriyet'in 100. yılına anlam katacak kulenin yüksekliği 30 metre daha arttırılacağı öğrenildi. Nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, gibi etkinliklerde kullanılması düşünülen kulenin Başkent'te ilgi çekmesi bekleniyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Frigya, Avrupalı turistlerin gözdesi olmaya başladı
06 Kasım 2019 23:07		 Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu
06 Kasım 2019 22:11
190 yıllık Müslüman mezarlığına gökdelen dikilmiş
06 Kasım 2019 22:06		 Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni belli oldu
06 Kasım 2019 20:02
Ünlü otele tahliye kararı: 350 müşteri tahliye ediliyor
06 Kasım 2019 18:04		 Bu da gerçek Kaz Bank
06 Kasım 2019 14:29
Bir şehir bunu konuşuyor; 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu
06 Kasım 2019 14:19		 Mahkumlar mimari restorasyon işlerinde görev alıyor
06 Kasım 2019 14:14
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gıda Kontrol Laboratuvarı kuracak
06 Kasım 2019 12:20		 'Beyaz cennet' Pamukkale'de 'ara tatil' bereketi
05 Kasım 2019 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:01 - KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti09:00 - Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş08:42 - FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor08:20 - Türkiye Avrasya'nın veri merkezi oluyor08:00 - Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi 2023'e yetişecek07:55 - Hutbede ismi Atatürk yasaklamış07:45 - Dünyada faizler iniyor emtialar yükseliyor07:30 - Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı07:20 - Ruslar ile ortak devriyede güven bunalımı07:15 - Ispanaktan bile kriz çıktı
07:05 - PKK 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı06:41 - 30 bin kişi o bölgeye geri döndü06:30 - Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde - Haritalı06:10 - İmalata fon dopingi05:58 - Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı05:42 - Marmaray'dan tarihi geçiş05:15 - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik04:57 - Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmamoğlu ile Soylu arasındaki 'ahmak' polemiğinde, sizce kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Ruslar ile ortak devriyede güven bunalımı
Meslektaşı vurdu: Gece yarısı dehşet olay
Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi 2023'e yetişecek
30 bin kişi o bölgeye geri döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 1
şu an çalan şarkı 2
güzel avrat otu 4
ahmet hakan 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 4
Sıfır Araç Fiyatları 2
ankara 1
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
sakın gelme 4
SON İLANLAR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Karabük İl Özel İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 4 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam