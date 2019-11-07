Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi 2023'e yetişecek
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Cumhuriyet Kulesine ilk kazma vurularak hafriyat çalışması başladı.
|07 Kasım 2019 08:00
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından önceki belediye başkanlığı döneminde yapımı başlanan, ancak daha sonra yapımına devam edilmeyen kule için yeniden start verildi.
Fen İşleri Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğünün projelerinin revize edilmesi ve ile Cumhuriyet Kulesine ilk kazma vurularak hafriyat çalışmasına başlandı.
Cumhuriyet'in 100. yılına anlam katacak kulenin yüksekliği 30 metre daha arttırılacağı öğrenildi. Nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, gibi etkinliklerde kullanılması düşünülen kulenin Başkent'te ilgi çekmesi bekleniyor.
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