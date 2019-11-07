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Türkiye Avrasya'nın veri merkezi oluyor

Türkiye, veri merkezleri yatırımlarında devler ligine taşındı. Yeni teknolojiler maliyetleri yüzde 36'ya varan oranda düşürdü
 07 Kasım 2019 08:20
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Türkiye Avrasya'nın veri merkezi oluyor

Türkiye, veri merkezleri yatırımları konusunda son yıllarda ciddi bir büyüme kaydediyor. Dijital verilerin Türkiye'de saklanması üzerine başlatılan çalışmaların da etkisiyle sektör uzun süredir çift haneli büyüyor. Özellikle telekom ve finans alanında gerçekleşen yatırımlar bu alanda Türkiye'yi devler ligine taşıdı diyebiliriz. Sektörün büyümesinde en kritik alanı ise enerji maliyetleri oluşturuyor. Tüm sektör için bu alanda ortaya çıkan yeni gelişmeler oldukça önemli.

ENERİ TASARRUFU MÜMKÜN

Bu kapsamda Türkiye'de 30 yıldır kesintisiz güç kaynakları üretriminde faaliyet gösteren Vertiv, hayata geçirdiği son teknolojileri İtalya'daki tesislerinde gazetecilere tanıttı. Şirket, veri ve analitik kullanımını artırarak, süreçleri daha verimli hale getirirken, sistemleri de merkezden en uca ölçülebilir duruma getirmiş durumda. Hayata geçirilen son teknolojiler sayesinde yüzde 36'ya varan enerji tasarrufu mümkün. Türkiye'nin veri merkezleri yatırımları konusunda son yıllarda çok ciddi bir büyüme gerçekleştirdiğini belirten Vertiv Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Zekai Güler, "Özellikle telekom ve finans alanında çok önemli yatırımlar yapıldı. Diğer taraftan Türkiye'nin bölgesel gücünü fark eden çeşitli global şirketler de bu alanda satın almalar gerçekleştirerek yatırımlar yaptı. Türkiye ve Orta Asya bölgesinde önümüzdeki dönemde veri merkezi sektöründe yatırımların hızla devam edeceğini öngörüyoruz. Yeni teknolojilerin bu büyümeyi destekleyeceğine ve dijital dönüşümün de hızlanmasıyla veri merkezi çözümlerine duyulan ihtiyacın artacağına inanıyoruz. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle büyümeyi destekleyeceğiz" dedi.

YENİ TEKNOLOJİLER YATIRIMLARI KOLAYLAŞTIRIYOR

Veri merkezlerine yönelik yeni trendler de sektördeki dinamizmi tetikliyor. Örneğin kesintisiz güç kaynaklarının uzun ömürlü olması, daha az yer kaplaması ve hafif olması, daha hızlı şarj edilebilmesi ve yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi gibi özellikleri sebebiyle 'lithium ion' piller daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Soğutma sistemlerinde suyun buharlaşarak soğutması prensibi ile çalışan çözümler öne çıkıyor.
Sabah
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