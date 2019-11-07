1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor

SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre örgüt lideri ağır hasta. Suikast şüphesiyle sürekli doktor değiştiren elebaşı, etrafında kimseye güvenmediği için dışarı bile çıkamıyor
 07 Kasım 2019 08:42
Yazdır
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor

SABAH Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü'nün güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre 15 Temmuz 2016 günü örgütünün mensuplarınca gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminin baş faili olan Fetullah Gülen'in hastalığı son zamanlarda Türkiye'deki yapılanmasının teker teker deşifre edilmesiyle daha da ilerledi. Hastalığı ile ilgili gittiği hiçbir doktora güvenmeyen Gülen'in, bu yüzden sık sık doktor değiştirdiği, hava almak için sık sık balkona çıkarıldığı öğrenildi.

YAKINLARIYLA GÖRÜŞMEYİ KESTİ

SABAH, Gülen'in son özel fotoğraflarına da erişti. Bu süreçte Fetullah Gülen'in ayrıca yakın çevresiyle dahi görüşmeyi kestiği, bu durumun yakınlarını çok üzdüğü ileri sürüldü. Gülen'in ayrıca hastalığının nüksetmesiyle iki kez acile kaldırıldığı, ileri derecedeki şeker, tansiyon ve pankreas rahatsızlıkları nedeniyle de her an ona bakmak için yanında olan kişilerin nöbet değişikliği yaptığı belirlendi.

FETÖ'nün sözcüsü Osman Şimşek'in örgüt elebaşı Gülen'in 'başarılı bir ameliyat geçirdi' tweetinin ardından operasyonun 'basur' ameliyatı olduğu ileri sürülmüştü. Oysa Gülen'in geçirdiği ameliyatın daha ciddi bir ameliyat olduğu iddia edildi.

CENAZEYİ GÖMME PLANI!

Gülen'in yakın çevresi ile dahi görüşmeyi kestiği, yanındaki örgüt mensuplarının da 'cenaze' ile ilgili hazırlıkları planlamaya başladığı iddia edildi. Örgüt mensuplarının cenazeyi nereye gömecekleri konusunda da tartıştıkları ifade ediliyor. Hatta Gülen ölürse nasıl bir yol izleyeceklerine dair bir rota çizmek için sürekli toplandıkları da ileri sürüldü.

ÖRGÜTÜN BAŞINA ÖZCAN MI GELECEK?

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından örgütün başına gelmesi beklenen en güçlü adayın Mustafa Özcan olduğu ileri sürüldü. Özcan'ın Türkiye imamı ve örgütün mali yöneticisi olduğu, bütün operasyon imamlarını kendisinin belirlediği, örgüte çok hakim olduğu biliniyor. Diğer adaylardan biri de Abdullah Aymaz... Bilindiği gibi Aymaz, FETÖ'nün Avrupa yapılanması yönetime vakıf ve örgütün en önemli isimlerinden.

Sema ALİM DALGIÇ

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı
07 Kasım 2019 07:05		 Akıncı Üssü davası: Sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı
06 Kasım 2019 18:15
Koza-İpek Holding davası: Savcı ek mütalaasını açıkladı
06 Kasım 2019 18:09		 PKK'nın kadın yapılanmasına operasyonda 9 gözaltı
06 Kasım 2019 17:46
MİT'in Kosova'da yakaladığı FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis
06 Kasım 2019 17:13		 Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi
06 Kasım 2019 16:15
Sözde örgüt yöneticisi 518 terörist etkisiz hale getirildi
06 Kasım 2019 15:21		 Çorum'da FETÖ'nün yeni yapılanmasında 18 sanığa ceza
06 Kasım 2019 15:15
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
06 Kasım 2019 15:02		 Kastamonu'da FETÖ sanığına hapis cezası
06 Kasım 2019 14:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:01 - KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti09:00 - Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş08:42 - FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor08:20 - Türkiye Avrasya'nın veri merkezi oluyor08:00 - Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi 2023'e yetişecek07:55 - Hutbede ismi Atatürk yasaklamış07:45 - Dünyada faizler iniyor emtialar yükseliyor07:30 - Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı07:20 - Ruslar ile ortak devriyede güven bunalımı07:15 - Ispanaktan bile kriz çıktı
07:05 - PKK 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı06:41 - 30 bin kişi o bölgeye geri döndü06:30 - Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde - Haritalı06:10 - İmalata fon dopingi05:58 - Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı05:42 - Marmaray'dan tarihi geçiş05:15 - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik04:57 - Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmamoğlu ile Soylu arasındaki 'ahmak' polemiğinde, sizce kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Ruslar ile ortak devriyede güven bunalımı
Meslektaşı vurdu: Gece yarısı dehşet olay
Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi 2023'e yetişecek
30 bin kişi o bölgeye geri döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 3
erkan zengin 2
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 5
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 4
kaldırım taşının altına biriken su 1
V For Vendetta 2
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
Abdullah Çatlı 2
SON İLANLAR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Karabük İl Özel İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur 4 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam