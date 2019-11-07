KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında, KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini 2 yıla çıkarmıştı.

Ancak bu düzenleme, farklı zorluğa sahip KPSS öğretmenlik puanlarının, aynı atama döneminde eşit şekilde ele alınması nedeniyle sorun oluşturmuştu.

Memurlar.net'te, 3 Eylül 2019 tarihinde, "KPSS Öğretmenlik sınav sonuçları 1 yıl geçerli olmasını isteyen adaylar ne yapmalı?" başlığıyla bir haber yayınlanmıştı. Söz konusu haberde, adaylara ya Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmaları ya da yönetmelik değişikliğinin iptali için dava yoluna başvurmaları önerilmişti. Haber için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini yeniden bir yıla indirdi.

Ancak, 2018 ve 2019 KPSS puanlarının, öğretmenlik alımlarında birlikte alınmasına devam edilecek.

KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının değişmesine ilişkin olarak memurlar.net forumundaki paylaşımları görmek için tıklayınız.

İŞTE YAPILAN DÜZENLEME