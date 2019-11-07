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Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu'nda, Eski Başbakan Adnan Menderes ile 2 eski bakanın idam edilmesi kararnı veren yassıada mahkemesinin kararlarının yok sayılması içinkanun çıkarılması konusu görüşüldü
 07 Kasım 2019 09:00
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Arınç, KHK'nın değil uygulamaların facia olduğunu belirtmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu'nda, Eski Başbakan Adnan Menderes ile 2 eski bakanın idam edilmesi kararnı veren yassıada mahkemesinin kararlarının yok sayılması içinkanun çıkarılması konusu görüşüldü.

1990 yılında çıkartılan bir kanun ile Adnan Menderes ile arkadaşlarının itibarları iade edilmişti.

TBMM Hukuk komisyonu ise Menderes ile ilgili verilen kararın iptalinin mümkün olmadığı ancak yargılamanın yenilenmesinin mümkün olacağı yönündee 2013'te cevap vermişti.

Ayrıca kurulda YİK üyesi Bülent Arınç'ın 'KHK faciadır' sözü gündeme geldi. Arınç sözlerine açıklama getirerek, KHK'nın değil, uygulamaların facia olduğunu belirtti. Yaklaşık 40 dakikalık bir sunum yaparak yaşanılan mağduriyetler konusunda örnek uygulamaları kurul üyelerine aktardı.

Toplantıdan KHK'lılarla ilgili çalışma önerisi de çıktı
Memurlar.Net
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