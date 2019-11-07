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Şiddet uygulayan eşe, silah ve av tüfeği yasağı

7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7190 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, eşine şiddet uyguladığı için hakkında tedbir kararı verilenlere silah, af tüfeği, spor/nişan tüfek ve tabancaları bulundurma izni verilmeyecek.
 07 Kasım 2019 09:32
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Şiddet uygulayan eşe, silah ve av tüfeği yasağı

7190 sayılı Kanun, 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yayımlanan düzenlemeye göre, eşine şiddet uyguladığı için hakkında tedbir kararı verilenlere silah, af tüfeği, spor/nişan tüfek ve tabancaları bulundurma izni verilmeyecek.

İŞTE KANUNDA YER ALAN VE YÜRÜRLÜĞE GİREN DÜZENLEME

MADDE 20 - 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDDE 1 - 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere, tedbir kararı süresince bu Kanun kapsamındaki yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları taşıma ve bulundurma izni verilmez, varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemler bekletilir. Bunların bu Kanun kapsamında ellerinde bulunan yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları ise tedbir kararı kalkıncaya kadar genel kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alınır."

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesine eklenen yeni fıkra şu şekildedir:

"8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere tedbir kararı süresince ateşli silahları taşıma ve bulundurma izni verilmez, varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemler bekletilir. Bunların ruhsata bağlanmış silahları ise tedbir kararı kalkıncaya kadar genel kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alınır."
Memurlar.Net
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