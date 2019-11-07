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Köprü ve otoyollarda değişken fiyat sistemi geliyor

Ulaştırma Bakanlığı köprü ve otoyollarda 'dinamik fiyatlandırma' denilen, köprüden geçişin yoğunluğuna göre değişkenlik gösteren fiyatlandırma sistemine geçecek.
 07 Kasım 2019 09:35
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Köprü ve otoyollarda değişken fiyat sistemi geliyor

Özellikle köprünün üzerinde az araç olduğunda fiyatının ucuz olduğu, çok sayıda araç olduğunda ise fiyatının yüksek olduğu bir sisteme geçiş için hazırlıklar yapılıyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, 2020 yılı içerisinde mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsemecek. Ulaştırma yatırımları verimlilik odağında rasyonelleştirilecek. Özel yazılım programlarıyla köprü üzerinde bulunan araç sayısı belirlenip talebin yoğun veya az olduğu dönemlere göre fiyatlandırılacak.

Memurlar.Net
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