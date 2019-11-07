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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 07 Kasım 2019 09:48
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7450 5,7460
Avro 6,3620 6,3630
Sterlin 7,3600 7,3970
ANKARA
ABD Doları 5,7150 5,7750
Avro 6,3150 6,3850
Sterlin 7,3040 7,4490

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7440 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 5,74-5,77 aralığında işlem gören dolar/TL, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 5,7495'ten tamamladı.

Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in de 8 Kasım'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullanırken, ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 5,7440 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 değer kaybıyla 6,3610, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 7,3790 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1060, dolar endeksi dünkü kapanışın hemen üzerinde 97,99 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,68'in destek, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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