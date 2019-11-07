Kılıçdaroğlu HDP'li başkanları böyle savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin sağlıklı yönetilmediğini iddia etti. Devlet bütçesinin hoyratça harcandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savundu. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini ileri sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Programın ilk bölümünde hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yitirdiğini söyledi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları;

"TÜİK'in verdiği rakam... Yüzde 8 küsur bir enflasyon rakamı açıkladı. Aynı bürokrasinin farklı bir kanadı da enflasyonu devlet için yüzde 22.58 olarak verdi. Hangisi doğru? Birisi yüzde 8 küsur diyor birisi 22 küsur diyor. Hangisi doğru? İkisi de aynı devletin farklı birimlerinin verdiği rakamlar.

Bütçe kaynaklarını kamu kaynaklarını o kadar hoyratça harcadılar ki para bitti. Yani deniz bitti. Şimdi emekli diyecek ki bak enflasyon yüzde 22, ben de en azından enflasyona karşı koruyun diyecek. Memur diyecek, işçi diyecek, işçi diyecek, emekli diyecek... Bunu da kesiyorsunuz. Asgari ücretli diyecek ama bunu da kesiyorsunuz. AK Parti iktidarı artık vatandaşa güven vermiyor.

HDP'yi böyle savundu

Siz bir siyasi partiyi PKK'lı diye suçlarsanız ona oy veren 6,5 milyon vatandaşı da PKK'lı diye suçlamış olursunuz. Bundan daha ağır bir suçlama olamaz. Bir ülkenin 6,5 milyon oy kullanan vatandaşını siz nasıl terör örgütünün mensubu olarak suçlayacaksınız. İnsaf denen bir şey var! Demokrasi denilen bir kavram var. Bu insanlar sandığa gidip oy vermişler.

HDP bir parti mi evet parti. Anayasal parti mi evet anayasal bir parti. Seçime giriyor mu evet giriyor. Kimin gözetimin de giriyor? Parlamentodan aylık alıyor mu evet alıyor.

Demirtaş serbest bırakılmalı

Selahattin Demirtaş niye hapiste? Bir siyasetçiyi neden hapishaneye atarsınız? Farklı düşünüyor diye. Yani insan düşüncesinden ötürü 21. yüzyılda hapse mi atılır bana söyleyin ama farklı düşündü diye birisini alıp hapse atarsanız bu doğru değildir.

Serbest bırakılması lazım. Mahkeme tutuklanmasını kaldırdı hemen derhal müdahale ettiler ve bir başka mahkemeden tutuklama kararı aldırdılar. Yargı bağımsız değil talimatla karar verilen bir sürecin içerisindeyiz.

Görevden alınan HDP'li başkanların durumu

Bu belediye başkanları seçime girerken savcılıktan iyi hal kağıdı aldılar mı evet aldılar. Gittiler YSK'ya ve bunlar seçime katılabilir dediler. Hakimler bunlar kimin emrinde? Büyük kısmı Saray'ın emrinde. İstanbul seçimleri nasıl iptal ettiler gayet iyi biliyoruz. Seçime giriyorlar ve belediye başkanlığı koltuğuna oturuyorlar. Şimdi aldım seni görevden diyorsunuz. Yerine merkezi hükümetin belirlediği valiyi veya kaymakamı ya da yardımcısını atayacağım diyor. Yani belediye meclisi birisini seçsin kabul etmiyor.

"Canımı acıtan bir şey daha var"

Bunları alıyorsunuz üçünü, üç belediye başkanını ellerini kelepçeliyorsunuz. Bir cezaevi aracına koyuyorsunuz hepsi ayrı ayrı yerlerde. On saat elleri kelepçeli başka yere götürüyorsunuz. Ya insanlık denilen bir şey var. Bu ne demek biliyor musunuz? Yeni düşman yetiştirme yeni öfkeler demektir. İnsan kin ve öfkeyi bir tarafa atmalı."