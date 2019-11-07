KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
|07 Kasım 2019 09:56
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ÖSYM, 2019/5 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü Önlisans'tan 24, Lisans'tan da 76 personel alacak.
KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 07-13 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS 2019/5 TERCİH KILAVUZU
TABLO-1 Atama Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar (Ön Lisans Mezunları İçin)
TABLO-2 Atama Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar (Lisans Mezunları İçin)
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler
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