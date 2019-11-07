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KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak

ÖSYM, 2019/5 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü Önlisans'tan 24, Lisans'tan da 76 personel alacak
 07 Kasım 2019 09:56
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KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak

ÖSYM, 2019/5 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü Önlisans'tan 24, Lisans'tan da 76 personel alacak.

KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 07-13 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS 2019/5 TERCİH KILAVUZU

Genel Bilgiler

TABLO-1 Atama Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar (Ön Lisans Mezunları İçin)

TABLO-2 Atama Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar (Lisans Mezunları İçin)

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler

Dilekçe
Memurlar.Net
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