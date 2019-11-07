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700 İcra Müdür ve Yardımcısı alımı için kılavuz yayımlandı

ÖSYM, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı için başvuru kılavuzu yayımladı.
 07 Kasım 2019 10:03
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700 İcra Müdür ve Yardımcısı alımı için kılavuz yayımlandı

ÖSYM, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı için başvuru kılavuzu yayımladı.

700 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı alımı için sınav yapılacak.

2019-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Başvurularının Alınması

2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2019-İcra), 28 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 07-14 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-İcra Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri Listesi

Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı Alacak
Memurlar.Net
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