700 İcra Müdür ve Yardımcısı alımı için kılavuz yayımlandı
|07 Kasım 2019 10:03
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ÖSYM, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı için başvuru kılavuzu yayımladı.
700 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı alımı için sınav yapılacak.
2019-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Başvurularının Alınması
2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2019-İcra), 28 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 07-14 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-İcra Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sağlık Durumu/Engel Bilgi FormuAdalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı Alacak
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